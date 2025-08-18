Mis on Shiryo (SHIRYO-INU)

Shiryo-Inu is the latest community focused token to launch on the Ethereum network! Our team is assembled from some of the most experienced individuals in DeFi and we want nothing more than to make Shiryo-Inu the next big thing! We have some huge plans in the works including a complex play to earn game to ensure that Shiryo-Inu becomes synonymous with the likes of Doge, Shiba and Floki!

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Shiryo (SHIRYO-INU) allikas Ametlik veebisait

Shiryo hinna ennustus (USD)

Kui palju on Shiryo (SHIRYO-INU) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Shiryo (SHIRYO-INU) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Shiryo nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Shiryo hinna ennustust kohe!

SHIRYO-INU kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Shiryo (SHIRYO-INU) tokenoomika

Shiryo (SHIRYO-INU) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SHIRYO-INU tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Shiryo (SHIRYO-INU) kohta Kui palju on Shiryo (SHIRYO-INU) tänapäeval väärt? Reaalajas SHIRYO-INU hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SHIRYO-INU/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SHIRYO-INU/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Shiryo turukapitalisatsioon? SHIRYO-INU turukapitalisatsioon on $ 264.71K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SHIRYO-INU ringlev varu? SHIRYO-INU ringlev varu on 924,404.97T USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SHIRYO-INU (ATH) hind? SHIRYO-INU saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade SHIRYO-INU madalaim (ATL) hind? SHIRYO-INU nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on SHIRYO-INU kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SHIRYO-INU kauplemismaht on -- USD . Kas SHIRYO-INU sel aastal kõrgemale ka suundub? SHIRYO-INU võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SHIRYO-INU hinna ennustust

Shiryo (SHIRYO-INU) Olulised valdkonna uudised