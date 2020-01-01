Shiryo (SHIRYO-INU) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Shiryo (SHIRYO-INU) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Shiryo (SHIRYO-INU) teave Shiryo-Inu is the latest community focused token to launch on the Ethereum network! Our team is assembled from some of the most experienced individuals in DeFi and we want nothing more than to make Shiryo-Inu the next big thing! We have some huge plans in the works including a complex play to earn game to ensure that Shiryo-Inu becomes synonymous with the likes of Doge, Shiba and Floki! Ametlik veebisait: https://shiryoinu.com/ Ostke SHIRYO-INU kohe!

Shiryo (SHIRYO-INU) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Shiryo (SHIRYO-INU) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 237.80K $ 237.80K $ 237.80K Koguvaru: $ 980,192.00T $ 980,192.00T $ 980,192.00T Ringlev varu: $ 924,404.97T $ 924,404.97T $ 924,404.97T FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 252.16K $ 252.16K $ 252.16K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Shiryo (SHIRYO-INU) hinna kohta

Shiryo (SHIRYO-INU) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Shiryo (SHIRYO-INU) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SHIRYO-INU tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SHIRYO-INU tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SHIRYO-INU tokeni tokenoomikat, avastage SHIRYO-INU tokeni reaalajas hinda!

SHIRYO-INU – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SHIRYO-INU võiks suunduda? Meie SHIRYO-INU hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SHIRYO-INU tokeni hinna ennustust kohe!

