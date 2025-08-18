Rohkem infot RWAX

RWAX hind (RWAX)

1 RWAX/USD reaalajas hind:

$0.069542
$0.069542
-1.80%1D
RWAX (RWAX) reaalajas hinnagraafik
RWAX (RWAX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.069119
24 h madal
$ 0.074297
24 h kõrge

$ 0.069119
$ 0.074297
$ 0.565142
$ 0.02505924
-0.95%

-1.84%

-7.54%

-7.54%

RWAX (RWAX) reaalajas hind on $0.069542. Viimase 24 tunni jooksul RWAX kaubeldud madalaim $ 0.069119 ja kõrgeim $ 0.074297 näitab aktiivset turu volatiivsust. RWAXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.565142 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.02505924.

Lüliajalise tootluse osas on RWAX muutunud -0.95% viimase tunni jooksul, -1.84% 24 tunni vältel -7.54% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

RWAX (RWAX) – turuteave

$ 1.14M
--
$ 3.47M
16.36M
50,000,000.0
RWAX praegune turukapitalisatsioon on $ 1.14M -- 24 tunnise kauplemismahuga. RWAX ringlev varu on 16.36M, mille koguvaru on 50000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.47M.

RWAX (RWAX) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse RWAX ja USD hinnamuutus $ -0.0013043656822931.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse RWAX ja USD hinnamuutus $ +0.0026354540.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse RWAX ja USD hinnamuutus $ +0.0152118882.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse RWAX ja USD hinnamuutus $ -0.00294606392055017.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0013043656822931-1.84%
30 päeva$ +0.0026354540+3.79%
60 päeva$ +0.0152118882+21.87%
90 päeva$ -0.00294606392055017-4.06%

Mis on RWAX (RWAX)

RWAX is the income layer for real-world assets. A unified onchain exchange where tokenized assets generate programmable income and enable high-leverage trading. Users can trade tokenized indexes like SPY with up to 50x leverage, provide liquidity, and earn passive income through weekly dividend-paying vaults. RWAX turns every position into a potential cashflow. Real assets. Real income. Built for a new era of finance.

Üksuse RWAX (RWAX) allikas

RWAX hinna ennustus (USD)

Kui palju on RWAX (RWAX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie RWAX (RWAX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida RWAX nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake RWAX hinna ennustust kohe!

RWAX (RWAX) tokenoomika

RWAX (RWAX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet RWAX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse RWAX (RWAX) kohta

Kui palju on RWAX (RWAX) tänapäeval väärt?
Reaalajas RWAX hind USD on 0.069542 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune RWAX/USD hind?
Praegune hind RWAX/USD on $ 0.069542. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on RWAX turukapitalisatsioon?
RWAX turukapitalisatsioon on $ 1.14M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on RWAX ringlev varu?
RWAX ringlev varu on 16.36M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim RWAX (ATH) hind?
RWAX saavutab ATH hinna summas 0.565142 USD.
Mis oli kõigi aegade RWAX madalaim (ATL) hind?
RWAX nägi ATL hinda summas 0.02505924 USD.
Milline on RWAX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine RWAX kauplemismaht on -- USD.
Kas RWAX sel aastal kõrgemale ka suundub?
RWAX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake RWAX hinna ennustust.
