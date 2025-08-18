Mis on RWAX (RWAX)

RWAX is the income layer for real-world assets. A unified onchain exchange where tokenized assets generate programmable income and enable high-leverage trading. Users can trade tokenized indexes like SPY with up to 50x leverage, provide liquidity, and earn passive income through weekly dividend-paying vaults. RWAX turns every position into a potential cashflow. Real assets. Real income. Built for a new era of finance.

Üksuse RWAX (RWAX) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

RWAX (RWAX) tokenoomika

RWAX (RWAX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet RWAX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse RWAX (RWAX) kohta Kui palju on RWAX (RWAX) tänapäeval väärt? Reaalajas RWAX hind USD on 0.069542 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune RWAX/USD hind? $ 0.069542 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind RWAX/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on RWAX turukapitalisatsioon? RWAX turukapitalisatsioon on $ 1.14M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on RWAX ringlev varu? RWAX ringlev varu on 16.36M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim RWAX (ATH) hind? RWAX saavutab ATH hinna summas 0.565142 USD . Mis oli kõigi aegade RWAX madalaim (ATL) hind? RWAX nägi ATL hinda summas 0.02505924 USD . Milline on RWAX kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine RWAX kauplemismaht on -- USD . Kas RWAX sel aastal kõrgemale ka suundub? RWAX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake RWAX hinna ennustust

