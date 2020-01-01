RWAX (RWAX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi RWAX (RWAX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

RWAX (RWAX) teave RWAX is the income layer for real-world assets. A unified onchain exchange where tokenized assets generate programmable income and enable high-leverage trading. Users can trade tokenized indexes like SPY with up to 50x leverage, provide liquidity, and earn passive income through weekly dividend-paying vaults. RWAX turns every position into a potential cashflow. Real assets. Real income. Built for a new era of finance. Ametlik veebisait: https://therwax.com/ Valge raamat: https://suave-hygienic-419.notion.site/The-Real-World-Asset-Exchange-1e11f84b144e80ba9041cfc3edf6d898?source=copy_link Ostke RWAX kohe!

RWAX (RWAX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage RWAX (RWAX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.11M $ 1.11M $ 1.11M Koguvaru: $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M Ringlev varu: $ 16.36M $ 16.36M $ 16.36M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.41M $ 3.41M $ 3.41M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.565142 $ 0.565142 $ 0.565142 Kõigi aegade madalaim: $ 0.02505924 $ 0.02505924 $ 0.02505924 Praegune hind: $ 0.068118 $ 0.068118 $ 0.068118 Lisateave RWAX (RWAX) hinna kohta

RWAX (RWAX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud RWAX (RWAX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate RWAX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: RWAX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate RWAX tokeni tokenoomikat, avastage RWAX tokeni reaalajas hinda!

RWAX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu RWAX võiks suunduda? Meie RWAX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake RWAX tokeni hinna ennustust kohe!

