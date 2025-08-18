Rohkem infot RIZZYEAR

Rizzyear hind (RIZZYEAR)

1 RIZZYEAR/USD reaalajas hind:

$0.00011449
$0.00011449
-7.00%1D
Rizzyear (RIZZYEAR) reaalajas hinnagraafik
Rizzyear (RIZZYEAR) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

$ 0.00371607
$ 0.00371607$ 0.00371607

-0.41%

-7.01%

+44.54%

+44.54%

Rizzyear (RIZZYEAR) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul RIZZYEAR kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. RIZZYEARkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00371607 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on RIZZYEAR muutunud -0.41% viimase tunni jooksul, -7.01% 24 tunni vältel +44.54% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Rizzyear (RIZZYEAR) – turuteave

Rizzyear praegune turukapitalisatsioon on $ 105.43K -- 24 tunnise kauplemismahuga. RIZZYEAR ringlev varu on 920.89M, mille koguvaru on 920885875.2042753. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 105.43K.

Rizzyear (RIZZYEAR) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Rizzyear ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Rizzyear ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Rizzyear ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Rizzyear ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-7.01%
30 päeva$ 0+235.82%
60 päeva$ 0+449.36%
90 päeva$ 0--

Mis on Rizzyear (RIZZYEAR)

$Rizzyear is a community-driven cryptocurrency project built on the Solana blockchain. Designed to combine the fun and accessibility of meme coins with a strategic focus on long-term growth, $Rizzyear aims to redefine what’s possible in the crypto space. By leveraging a strong and passionate community, transparent communication, and an ambitious roadmap, $Rizzyear is poised to make a lasting impact.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Rizzyear (RIZZYEAR) allikas

Ametlik veebisait

Rizzyear hinna ennustus (USD)

Kui palju on Rizzyear (RIZZYEAR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Rizzyear (RIZZYEAR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Rizzyear nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Rizzyear hinna ennustust kohe!

RIZZYEAR kohalike valuutade suhtes

Rizzyear (RIZZYEAR) tokenoomika

Rizzyear (RIZZYEAR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet RIZZYEAR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Rizzyear (RIZZYEAR) kohta

Kui palju on Rizzyear (RIZZYEAR) tänapäeval väärt?
Reaalajas RIZZYEAR hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune RIZZYEAR/USD hind?
Praegune hind RIZZYEAR/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Rizzyear turukapitalisatsioon?
RIZZYEAR turukapitalisatsioon on $ 105.43K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on RIZZYEAR ringlev varu?
RIZZYEAR ringlev varu on 920.89M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim RIZZYEAR (ATH) hind?
RIZZYEAR saavutab ATH hinna summas 0.00371607 USD.
Mis oli kõigi aegade RIZZYEAR madalaim (ATL) hind?
RIZZYEAR nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on RIZZYEAR kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine RIZZYEAR kauplemismaht on -- USD.
Kas RIZZYEAR sel aastal kõrgemale ka suundub?
RIZZYEAR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake RIZZYEAR hinna ennustust.
