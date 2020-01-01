Rizzyear (RIZZYEAR) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Rizzyear (RIZZYEAR) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Rizzyear (RIZZYEAR) teave $Rizzyear is a community-driven cryptocurrency project built on the Solana blockchain. Designed to combine the fun and accessibility of meme coins with a strategic focus on long-term growth, $Rizzyear aims to redefine what’s possible in the crypto space. By leveraging a strong and passionate community, transparent communication, and an ambitious roadmap, $Rizzyear is poised to make a lasting impact. Ametlik veebisait: https://rizzyear.uwu.ai/ Valge raamat: https://drive.google.com/file/d/1Hd8P4mBvq4utlctUyFdrE1u-5_nNsVko/view Ostke RIZZYEAR kohe!

Rizzyear (RIZZYEAR) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Rizzyear (RIZZYEAR) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 138.63K $ 138.63K $ 138.63K Koguvaru: $ 920.89M $ 920.89M $ 920.89M Ringlev varu: $ 920.89M $ 920.89M $ 920.89M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 138.63K $ 138.63K $ 138.63K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00371607 $ 0.00371607 $ 0.00371607 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00015058 $ 0.00015058 $ 0.00015058 Lisateave Rizzyear (RIZZYEAR) hinna kohta

Rizzyear (RIZZYEAR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Rizzyear (RIZZYEAR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate RIZZYEAR tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: RIZZYEAR tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate RIZZYEAR tokeni tokenoomikat, avastage RIZZYEAR tokeni reaalajas hinda!

RIZZYEAR – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu RIZZYEAR võiks suunduda? Meie RIZZYEAR hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

