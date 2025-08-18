Rohkem infot RFUEL

RioDeFi hind (RFUEL)

1 RFUEL/USD reaalajas hind:

$0.00145801
-2.50%1D
RioDeFi (RFUEL) reaalajas hinnagraafik
2025-08-18 17:36:00 (UTC+8)

RioDeFi (RFUEL) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00145721
24 h madal
$ 0.00154758
24 h kõrge

$ 0.00145721
$ 0.00154758
$ 0.260951
$ 0
-0.04%

-2.57%

-2.18%

-2.18%

RioDeFi (RFUEL) reaalajas hind on $0.00145786. Viimase 24 tunni jooksul RFUEL kaubeldud madalaim $ 0.00145721 ja kõrgeim $ 0.00154758 näitab aktiivset turu volatiivsust. RFUELkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.260951 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on RFUEL muutunud -0.04% viimase tunni jooksul, -2.57% 24 tunni vältel -2.18% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

RioDeFi (RFUEL) – turuteave

$ 327.42K
--
$ 522.06K
224.54M
358,029,580.0
RioDeFi praegune turukapitalisatsioon on $ 327.42K -- 24 tunnise kauplemismahuga. RFUEL ringlev varu on 224.54M, mille koguvaru on 358029580.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 522.06K.

RioDeFi (RFUEL) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse RioDeFi ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse RioDeFi ja USD hinnamuutus $ +0.0002346055.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse RioDeFi ja USD hinnamuutus $ +0.0007850799.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse RioDeFi ja USD hinnamuutus $ +0.0004847150519193025.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-2.57%
30 päeva$ +0.0002346055+16.09%
60 päeva$ +0.0007850799+53.85%
90 päeva$ +0.0004847150519193025+49.81%

Mis on RioDeFi (RFUEL)

Üksuse RioDeFi (RFUEL) allikas

RioDeFi hinna ennustus (USD)

Kui palju on RioDeFi (RFUEL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie RioDeFi (RFUEL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida RioDeFi nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake RioDeFi hinna ennustust kohe!

RFUEL kohalike valuutade suhtes

RioDeFi (RFUEL) tokenoomika

RioDeFi (RFUEL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet RFUEL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse RioDeFi (RFUEL) kohta

Kui palju on RioDeFi (RFUEL) tänapäeval väärt?
Reaalajas RFUEL hind USD on 0.00145786 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune RFUEL/USD hind?
Praegune hind RFUEL/USD on $ 0.00145786. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on RioDeFi turukapitalisatsioon?
RFUEL turukapitalisatsioon on $ 327.42K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on RFUEL ringlev varu?
RFUEL ringlev varu on 224.54M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim RFUEL (ATH) hind?
RFUEL saavutab ATH hinna summas 0.260951 USD.
Mis oli kõigi aegade RFUEL madalaim (ATL) hind?
RFUEL nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on RFUEL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine RFUEL kauplemismaht on -- USD.
Kas RFUEL sel aastal kõrgemale ka suundub?
RFUEL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake RFUEL hinna ennustust.
2025-08-18 17:36:00 (UTC+8)

RioDeFi (RFUEL) Olulised valdkonna uudised

08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.