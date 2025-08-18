Mis on Riecoin (RIC)

Riecoin is a peer to peer digital currency released in 2014. It takes inspiration from the historical Spesmilo and Stelo world currencies projects, and is based on Bitcoin, which can be seen as their spiritual successor as a world and borderless currency. Riecoin follows in their footsteps into becoming one as well, and notably supports and concretizes the idea that the gigantic mining resources can also serve scientific research, thus power a world currency of greater value for the society.

Üksuse Riecoin (RIC) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Riecoin (RIC) tokenoomika

Riecoin (RIC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet RIC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Riecoin (RIC) kohta Kui palju on Riecoin (RIC) tänapäeval väärt? Reaalajas RIC hind USD on 0.00837233 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune RIC/USD hind? $ 0.00837233 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind RIC/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Riecoin turukapitalisatsioon? RIC turukapitalisatsioon on $ 586.26K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on RIC ringlev varu? RIC ringlev varu on 70.02M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim RIC (ATH) hind? RIC saavutab ATH hinna summas 0.56919 USD . Mis oli kõigi aegade RIC madalaim (ATL) hind? RIC nägi ATL hinda summas 0.0003386 USD . Milline on RIC kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine RIC kauplemismaht on -- USD . Kas RIC sel aastal kõrgemale ka suundub? RIC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake RIC hinna ennustust

