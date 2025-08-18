Rohkem infot RIC

RIC Hinnainfo

RIC Valge raamat

RIC Ametlik veebisait

RIC Tokenoomika

RIC Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Riecoin logo

Riecoin hind (RIC)

Loendis mitteolevad

1 RIC/USD reaalajas hind:

$0.00837714
$0.00837714$0.00837714
+0.30%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Riecoin (RIC) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:11:26 (UTC+8)

Riecoin (RIC) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00831472
$ 0.00831472$ 0.00831472
24 h madal
$ 0.00863968
$ 0.00863968$ 0.00863968
24 h kõrge

$ 0.00831472
$ 0.00831472$ 0.00831472

$ 0.00863968
$ 0.00863968$ 0.00863968

$ 0.56919
$ 0.56919$ 0.56919

$ 0.0003386
$ 0.0003386$ 0.0003386

+0.15%

+0.27%

-3.88%

-3.88%

Riecoin (RIC) reaalajas hind on $0.00837233. Viimase 24 tunni jooksul RIC kaubeldud madalaim $ 0.00831472 ja kõrgeim $ 0.00863968 näitab aktiivset turu volatiivsust. RICkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.56919 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0003386.

Lüliajalise tootluse osas on RIC muutunud +0.15% viimase tunni jooksul, +0.27% 24 tunni vältel -3.88% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Riecoin (RIC) – turuteave

$ 586.26K
$ 586.26K$ 586.26K

--
----

$ 703.28K
$ 703.28K$ 703.28K

70.02M
70.02M 70.02M

84,000,000.0
84,000,000.0 84,000,000.0

Riecoin praegune turukapitalisatsioon on $ 586.26K -- 24 tunnise kauplemismahuga. RIC ringlev varu on 70.02M, mille koguvaru on 84000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 703.28K.

Riecoin (RIC) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Riecoin ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Riecoin ja USD hinnamuutus $ -0.0006549556.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Riecoin ja USD hinnamuutus $ +0.0003753600.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Riecoin ja USD hinnamuutus $ +0.00157986169644131.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+0.27%
30 päeva$ -0.0006549556-7.82%
60 päeva$ +0.0003753600+4.48%
90 päeva$ +0.00157986169644131+23.26%

Mis on Riecoin (RIC)

Riecoin is a peer to peer digital currency released in 2014. It takes inspiration from the historical Spesmilo and Stelo world currencies projects, and is based on Bitcoin, which can be seen as their spiritual successor as a world and borderless currency. Riecoin follows in their footsteps into becoming one as well, and notably supports and concretizes the idea that the gigantic mining resources can also serve scientific research, thus power a world currency of greater value for the society.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Riecoin (RIC) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Riecoin hinna ennustus (USD)

Kui palju on Riecoin (RIC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Riecoin (RIC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Riecoin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Riecoin hinna ennustust kohe!

RIC kohalike valuutade suhtes

Riecoin (RIC) tokenoomika

Riecoin (RIC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet RIC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Riecoin (RIC) kohta

Kui palju on Riecoin (RIC) tänapäeval väärt?
Reaalajas RIC hind USD on 0.00837233 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune RIC/USD hind?
Praegune hind RIC/USD on $ 0.00837233. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Riecoin turukapitalisatsioon?
RIC turukapitalisatsioon on $ 586.26K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on RIC ringlev varu?
RIC ringlev varu on 70.02M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim RIC (ATH) hind?
RIC saavutab ATH hinna summas 0.56919 USD.
Mis oli kõigi aegade RIC madalaim (ATL) hind?
RIC nägi ATL hinda summas 0.0003386 USD.
Milline on RIC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine RIC kauplemismaht on -- USD.
Kas RIC sel aastal kõrgemale ka suundub?
RIC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake RIC hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:11:26 (UTC+8)

Riecoin (RIC) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.