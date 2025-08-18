CORN (CORN) reaalajas hind on $ 0.08834. Viimase 24 tunni jooksul CORN kaubeldud madalaim $ 0.08771 ja kõrgeim $ 0.09115 näitab aktiivset turu volatiivsust. CORNkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.11128544678520522 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.021066878137635373.
Lüliajalise tootluse osas on CORN muutunud +0.35% viimase tunni jooksul, -1.76% 24 tunni vältel -19.04% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
CORN (CORN) – turuteave
No.602
$ 46.38M
$ 46.38M$ 46.38M
$ 625.95K
$ 625.95K$ 625.95K
$ 185.51M
$ 185.51M$ 185.51M
525.00M
525.00M 525.00M
2,100,000,000
2,100,000,000 2,100,000,000
2,100,000,000
2,100,000,000 2,100,000,000
25.00%
ETH
CORN praegune turukapitalisatsioon on $ 46.38M$ 625.95K 24 tunnise kauplemismahuga. CORN ringlev varu on 525.00M, mille koguvaru on 2100000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 185.51M.
CORN (CORN) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse CORN tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0015832
-1.76%
30 päeva
$ +0.02731
+44.74%
60 päeva
$ +0.05995
+211.16%
90 päeva
$ +0.02175
+32.66%
CORN Hinnamuutus täna
Täna registreeris CORN muutuse $ -0.0015832 (-1.76%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
CORN 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.02731 (+44.74%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
CORN 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CORN $ +0.05995 (+211.16%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
CORN 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.02175 (+32.66%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada CORN (CORN) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Welcome to Corn, a next-generation Ethereum Layer 2 network designed to unlock the full potential of Bitcoin. Corn offers a rich, Bitcoin-centric ecosystem powered by cutting-edge technologies, including Bitcorn (BTCN) as its gas token, the popCORN System for long-term incentives, and LayerZero for seamless cross-chain asset transfers. Built on Arbitrum Orbit, Corn brings unparalleled scalability and efficiency, with support for Stylus, enabling developers to use multiple programming languages for smart contract development.
CORN on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie CORN investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida CORN panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse CORN kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie CORN ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
CORN hinna ennustus (USD)
Kui palju on CORN (CORN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie CORN (CORN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida CORN nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
CORN (CORN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CORN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
CORN (CORN) ostujuhend
Kas otsite, kuidas CORN osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust CORN osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.