CORN hind(CORN)

1 CORN/USD reaalajas hind:

$0.08837
-1.76%1D
USD
CORN (CORN) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:45:02 (UTC+8)

CORN (CORN) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.08771
24 h madal
$ 0.09115
24 h kõrge

$ 0.08771
$ 0.09115
$ 0.11128544678520522
$ 0.021066878137635373
+0.35%

-1.76%

-19.04%

-19.04%

CORN (CORN) reaalajas hind on $ 0.08834. Viimase 24 tunni jooksul CORN kaubeldud madalaim $ 0.08771 ja kõrgeim $ 0.09115 näitab aktiivset turu volatiivsust. CORNkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.11128544678520522 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.021066878137635373.

Lüliajalise tootluse osas on CORN muutunud +0.35% viimase tunni jooksul, -1.76% 24 tunni vältel -19.04% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

CORN (CORN) – turuteave

No.602

$ 46.38M
$ 625.95K
$ 185.51M
525.00M
2,100,000,000
2,100,000,000
25.00%

ETH

CORN praegune turukapitalisatsioon on $ 46.38M $ 625.95K 24 tunnise kauplemismahuga. CORN ringlev varu on 525.00M, mille koguvaru on 2100000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 185.51M.

CORN (CORN) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse CORN tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0015832-1.76%
30 päeva$ +0.02731+44.74%
60 päeva$ +0.05995+211.16%
90 päeva$ +0.02175+32.66%
CORN Hinnamuutus täna

Täna registreeris CORN muutuse $ -0.0015832 (-1.76%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

CORN 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.02731 (+44.74%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

CORN 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CORN $ +0.05995 (+211.16%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

CORN 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.02175 (+32.66%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada CORN (CORN) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe CORN hinnaajaloo lehte.

Mis on CORN (CORN)

Welcome to Corn, a next-generation Ethereum Layer 2 network designed to unlock the full potential of Bitcoin. Corn offers a rich, Bitcoin-centric ecosystem powered by cutting-edge technologies, including Bitcorn (BTCN) as its gas token, the popCORN System for long-term incentives, and LayerZero for seamless cross-chain asset transfers. Built on Arbitrum Orbit, Corn brings unparalleled scalability and efficiency, with support for Stylus, enabling developers to use multiple programming languages for smart contract development.

CORN on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie CORN investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida CORN panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse CORN kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie CORN ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

CORN hinna ennustus (USD)

Kui palju on CORN (CORN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie CORN (CORN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida CORN nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake CORN hinna ennustust kohe!

CORN (CORN) tokenoomika

CORN (CORN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CORN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

CORN (CORN) ostujuhend

Kas otsite, kuidas CORN osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust CORN osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

CORN kohalike valuutade suhtes

1 CORN(CORN)/VND
2,324.6671
1 CORN(CORN)/AUD
A$0.1351602
1 CORN(CORN)/GBP
0.0644882
1 CORN(CORN)/EUR
0.075089
1 CORN(CORN)/USD
$0.08834
1 CORN(CORN)/MYR
RM0.3719114
1 CORN(CORN)/TRY
3.608689
1 CORN(CORN)/JPY
¥12.98598
1 CORN(CORN)/ARS
ARS$114.4294522
1 CORN(CORN)/RUB
7.0353976
1 CORN(CORN)/INR
7.7306334
1 CORN(CORN)/IDR
Rp1,424.8385102
1 CORN(CORN)/KRW
122.6936592
1 CORN(CORN)/PHP
4.995627
1 CORN(CORN)/EGP
￡E.4.2588714
1 CORN(CORN)/BRL
R$0.477036
1 CORN(CORN)/CAD
C$0.1219092
1 CORN(CORN)/BDT
10.7280096
1 CORN(CORN)/NGN
135.4905916
1 CORN(CORN)/UAH
3.6404914
1 CORN(CORN)/VES
Bs11.9259
1 CORN(CORN)/CLP
$85.15976
1 CORN(CORN)/PKR
Rs25.0249552
1 CORN(CORN)/KZT
47.8281594
1 CORN(CORN)/THB
฿2.8560322
1 CORN(CORN)/TWD
NT$2.6528502
1 CORN(CORN)/AED
د.إ0.3242078
1 CORN(CORN)/CHF
Fr0.070672
1 CORN(CORN)/HKD
HK$0.6908188
1 CORN(CORN)/AMD
֏33.7688484
1 CORN(CORN)/MAD
.د.م0.7941766
1 CORN(CORN)/MXN
$1.6537248
1 CORN(CORN)/PLN
0.3206742
1 CORN(CORN)/RON
лв0.3816288
1 CORN(CORN)/SEK
kr0.8427636
1 CORN(CORN)/BGN
лв0.1475278
1 CORN(CORN)/HUF
Ft29.8041492
1 CORN(CORN)/CZK
1.8454226
1 CORN(CORN)/KWD
د.ك0.0269437
1 CORN(CORN)/ILS
0.2977058
1 CORN(CORN)/NOK
kr0.8975344
1 CORN(CORN)/NZD
$0.1484112

CORN ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest CORN võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse CORN ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse CORN kohta

Kui palju on CORN (CORN) tänapäeval väärt?
Reaalajas CORN hind USD on 0.08834 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CORN/USD hind?
Praegune hind CORN/USD on $ 0.08834. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on CORN turukapitalisatsioon?
CORN turukapitalisatsioon on $ 46.38M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CORN ringlev varu?
CORN ringlev varu on 525.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CORN (ATH) hind?
CORN saavutab ATH hinna summas 0.11128544678520522 USD.
Mis oli kõigi aegade CORN madalaim (ATL) hind?
CORN nägi ATL hinda summas 0.021066878137635373 USD.
Milline on CORN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CORN kauplemismaht on $ 625.95K USD.
Kas CORN sel aastal kõrgemale ka suundub?
CORN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CORN hinna ennustust.
CORN (CORN) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

