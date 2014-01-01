Riecoin (RIC) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Riecoin (RIC) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Riecoin (RIC) teave Riecoin is a peer to peer digital currency released in 2014. It takes inspiration from the historical Spesmilo and Stelo world currencies projects, and is based on Bitcoin, which can be seen as their spiritual successor as a world and borderless currency. Riecoin follows in their footsteps into becoming one as well, and notably supports and concretizes the idea that the gigantic mining resources can also serve scientific research, thus power a world currency of greater value for the society. Ametlik veebisait: https://riecoin.xyz/ Valge raamat: https://riecoin.xyz/Whitepaper Ostke RIC kohe!

Riecoin (RIC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Riecoin (RIC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 564.82K $ 564.82K $ 564.82K Koguvaru: $ 84.00M $ 84.00M $ 84.00M Ringlev varu: $ 70.04M $ 70.04M $ 70.04M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 677.39K $ 677.39K $ 677.39K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.56919 $ 0.56919 $ 0.56919 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00806222 $ 0.00806222 $ 0.00806222 Lisateave Riecoin (RIC) hinna kohta

Riecoin (RIC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Riecoin (RIC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate RIC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: RIC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate RIC tokeni tokenoomikat, avastage RIC tokeni reaalajas hinda!

