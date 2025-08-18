Rohkem infot PERQ

PERQ logo

PERQ hind (PERQ)

Loendis mitteolevad

1 PERQ/USD reaalajas hind:

$0.00053944
$0.00053944$0.00053944
-0.10%1D
USD
PERQ (PERQ) reaalajas hinnagraafik
PERQ (PERQ) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00053938
$ 0.00053938$ 0.00053938
24 h madal
$ 0.00054021
$ 0.00054021$ 0.00054021
24 h kõrge

$ 0.00053938
$ 0.00053938$ 0.00053938

$ 0.00054021
$ 0.00054021$ 0.00054021

$ 0.01227992
$ 0.01227992$ 0.01227992

$ 0.00048944
$ 0.00048944$ 0.00048944

-0.00%

-0.09%

+2.96%

+2.96%

PERQ (PERQ) reaalajas hind on $0.00053956. Viimase 24 tunni jooksul PERQ kaubeldud madalaim $ 0.00053938 ja kõrgeim $ 0.00054021 näitab aktiivset turu volatiivsust. PERQkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01227992 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00048944.

Lüliajalise tootluse osas on PERQ muutunud -0.00% viimase tunni jooksul, -0.09% 24 tunni vältel +2.96% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

PERQ (PERQ) – turuteave

$ 310.23K
$ 310.23K$ 310.23K

--
----

$ 1.08M
$ 1.08M$ 1.08M

574.98M
574.98M 574.98M

1,997,352,724.55638
1,997,352,724.55638 1,997,352,724.55638

PERQ praegune turukapitalisatsioon on $ 310.23K -- 24 tunnise kauplemismahuga. PERQ ringlev varu on 574.98M, mille koguvaru on 1997352724.55638. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.08M.

PERQ (PERQ) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse PERQ ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse PERQ ja USD hinnamuutus $ -0.0001716388.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse PERQ ja USD hinnamuutus $ -0.0002344328.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse PERQ ja USD hinnamuutus $ -0.0004386110162223116.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-0.09%
30 päeva$ -0.0001716388-31.81%
60 päeva$ -0.0002344328-43.44%
90 päeva$ -0.0004386110162223116-44.83%

Mis on PERQ (PERQ)

PERQ brings Supercharged Launchpools to Ethereum and Arbitrum. The concept is simple. Stake your idle Stablecoins (USDT, USDC, or DAI) or ETH in our PERQ Pools to earn your favorite tokens of today or tomorrow. PERQ offers users pools where they exchange their yield for unlaunched tokens, which will be released on TGE without any locks. Similarly, the user's stake is never locked and can always be withdrawn

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse PERQ (PERQ) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

PERQ hinna ennustus (USD)

Kui palju on PERQ (PERQ) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie PERQ (PERQ) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida PERQ nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake PERQ hinna ennustust kohe!

PERQ kohalike valuutade suhtes

PERQ (PERQ) tokenoomika

PERQ (PERQ) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PERQ tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse PERQ (PERQ) kohta

Kui palju on PERQ (PERQ) tänapäeval väärt?
Reaalajas PERQ hind USD on 0.00053956 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PERQ/USD hind?
Praegune hind PERQ/USD on $ 0.00053956. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on PERQ turukapitalisatsioon?
PERQ turukapitalisatsioon on $ 310.23K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PERQ ringlev varu?
PERQ ringlev varu on 574.98M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PERQ (ATH) hind?
PERQ saavutab ATH hinna summas 0.01227992 USD.
Mis oli kõigi aegade PERQ madalaim (ATL) hind?
PERQ nägi ATL hinda summas 0.00048944 USD.
Milline on PERQ kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PERQ kauplemismaht on -- USD.
Kas PERQ sel aastal kõrgemale ka suundub?
PERQ võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PERQ hinna ennustust.
