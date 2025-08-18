Highstreet (HIGH) reaalajas hind on $ 0.575. Viimase 24 tunni jooksul HIGH kaubeldud madalaim $ 0.5709 ja kõrgeim $ 0.5979 näitab aktiivset turu volatiivsust. HIGHkõigi aegade kõrgeim hind on $ 40.2582090224571 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.3412480229055489.
Lüliajalise tootluse osas on HIGH muutunud +0.59% viimase tunni jooksul, -3.28% 24 tunni vältel -5.18% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Highstreet (HIGH) – turuteave
No.621
$ 43.54M
$ 43.54M
$ 378.35K
$ 378.35K
$ 57.50M
$ 57.50M
75.72M
75.72M
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
75.72%
BSC
Highstreet praegune turukapitalisatsioon on $ 43.54M, 24 tunnise kauplemismahuga $ 378.35K. HIGH ringlev varu on 75.72M, mille koguvaru on 100000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 57.50M.
Highstreet (HIGH) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Highstreet tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0195
-3.28%
30 päeva
$ -0.0589
-9.30%
60 päeva
$ +0.0441
+8.30%
90 päeva
$ -0.0614
-9.65%
Highstreet Hinnamuutus täna
Täna registreeris HIGH muutuse $ -0.0195 (-3.28%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Highstreet 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0589 (-9.30%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Highstreet 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus HIGH $ +0.0441 (+8.30%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Highstreet 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0614 (-9.65%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Highstreet (HIGH) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Highstreet World is a commerce-centered metaverse, decentralized and built on an MMORPG game where brands, both traditional and crypto, can use our Merchant Portal to seamlessly integrate and build their presence in the digital world. From day 1, Highstreet strives for interoperability and already have major thought leaders from exchanges like Binance, Chains like Avax, to funds like Republic and Animoca integrated with our Metaverse as a Service layer.
Highstreet hinna ennustus (USD)
Kui palju on Highstreet (HIGH) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Highstreet (HIGH) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Highstreet nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Highstreet (HIGH) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HIGH tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
