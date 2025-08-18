Mis on Highstreet (HIGH)

Highstreet World is a commerce-centered metaverse, decentralized and built on an MMORPG game where brands, both traditional and crypto, can use our Merchant Portal to seamlessly integrate and build their presence in the digital world. From day 1, Highstreet strives for interoperability and already have major thought leaders from exchanges like Binance, Chains like Avax, to funds like Republic and Animoca integrated with our Metaverse as a Service layer.

Highstreet hinna ennustus (USD)

Kui palju on Highstreet (HIGH) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Highstreet (HIGH) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Highstreet nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Highstreet (HIGH) tokenoomika

Highstreet (HIGH) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HIGH tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Highstreet (HIGH) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Highstreet osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Highstreet osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

HIGH kohalike valuutade suhtes

Highstreet ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Highstreet võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Highstreet kohta Kui palju on Highstreet (HIGH) tänapäeval väärt? Reaalajas HIGH hind USD on 0.575 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune HIGH/USD hind? $ 0.575 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind HIGH/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Highstreet turukapitalisatsioon? HIGH turukapitalisatsioon on $ 43.54M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on HIGH ringlev varu? HIGH ringlev varu on 75.72M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim HIGH (ATH) hind? HIGH saavutab ATH hinna summas 40.2582090224571 USD . Mis oli kõigi aegade HIGH madalaim (ATL) hind? HIGH nägi ATL hinda summas 0.3412480229055489 USD . Milline on HIGH kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine HIGH kauplemismaht on $ 378.35K USD . Kas HIGH sel aastal kõrgemale ka suundub? HIGH võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HIGH hinna ennustust

