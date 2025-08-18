Rohkem infot HIGH

Highstreet logo

Highstreet hind(HIGH)

1 HIGH/USD reaalajas hind:

$0.575
$0.575$0.575
-3.28%1D
USD
Highstreet (HIGH) reaalajas hinnagraafik
2025-08-18 04:57:31 (UTC+8)

Highstreet (HIGH) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.5709
$ 0.5709$ 0.5709
24 h madal
$ 0.5979
$ 0.5979$ 0.5979
24 h kõrge

$ 0.5709
$ 0.5709$ 0.5709

$ 0.5979
$ 0.5979$ 0.5979

$ 40.2582090224571
$ 40.2582090224571$ 40.2582090224571

$ 0.3412480229055489
$ 0.3412480229055489$ 0.3412480229055489

+0.59%

-3.28%

-5.18%

-5.18%

Highstreet (HIGH) reaalajas hind on $ 0.575. Viimase 24 tunni jooksul HIGH kaubeldud madalaim $ 0.5709 ja kõrgeim $ 0.5979 näitab aktiivset turu volatiivsust. HIGHkõigi aegade kõrgeim hind on $ 40.2582090224571 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.3412480229055489.

Lüliajalise tootluse osas on HIGH muutunud +0.59% viimase tunni jooksul, -3.28% 24 tunni vältel -5.18% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Highstreet (HIGH) – turuteave

No.621

$ 43.54M
$ 43.54M$ 43.54M

$ 378.35K
$ 378.35K$ 378.35K

$ 57.50M
$ 57.50M$ 57.50M

75.72M
75.72M 75.72M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

75.72%

BSC

Highstreet praegune turukapitalisatsioon on $ 43.54M $ 378.35K 24 tunnise kauplemismahuga. HIGH ringlev varu on 75.72M, mille koguvaru on 100000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 57.50M.

Highstreet (HIGH) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Highstreet tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0195-3.28%
30 päeva$ -0.0589-9.30%
60 päeva$ +0.0441+8.30%
90 päeva$ -0.0614-9.65%
Highstreet Hinnamuutus täna

Täna registreeris HIGH muutuse $ -0.0195 (-3.28%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Highstreet 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0589 (-9.30%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Highstreet 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus HIGH $ +0.0441 (+8.30%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Highstreet 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0614 (-9.65%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Highstreet (HIGH) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Highstreet hinnaajaloo lehte.

Mis on Highstreet (HIGH)

Highstreet World is a commerce-centered metaverse, decentralized and built on an MMORPG game where brands, both traditional and crypto, can use our Merchant Portal to seamlessly integrate and build their presence in the digital world. From day 1, Highstreet strives for interoperability and already have major thought leaders from exchanges like Binance, Chains like Avax, to funds like Republic and Animoca integrated with our Metaverse as a Service layer.

Highstreet on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Highstreet investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida HIGH panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Highstreet kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Highstreet ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Highstreet hinna ennustus (USD)

Kui palju on Highstreet (HIGH) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Highstreet (HIGH) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Highstreet nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Highstreet hinna ennustust kohe!

Highstreet (HIGH) tokenoomika

Highstreet (HIGH) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HIGH tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Highstreet (HIGH) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Highstreet osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Highstreet osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

HIGH kohalike valuutade suhtes

1 Highstreet(HIGH)/VND
15,131.125
1 Highstreet(HIGH)/AUD
A$0.87975
1 Highstreet(HIGH)/GBP
0.41975
1 Highstreet(HIGH)/EUR
0.48875
1 Highstreet(HIGH)/USD
$0.575
1 Highstreet(HIGH)/MYR
RM2.42075
1 Highstreet(HIGH)/TRY
23.48875
1 Highstreet(HIGH)/JPY
¥84.525
1 Highstreet(HIGH)/ARS
ARS$744.81475
1 Highstreet(HIGH)/RUB
45.793
1 Highstreet(HIGH)/INR
50.31825
1 Highstreet(HIGH)/IDR
Rp9,274.19225
1 Highstreet(HIGH)/KRW
798.606
1 Highstreet(HIGH)/PHP
32.51625
1 Highstreet(HIGH)/EGP
￡E.27.7265
1 Highstreet(HIGH)/BRL
R$3.105
1 Highstreet(HIGH)/CAD
C$0.7935
1 Highstreet(HIGH)/BDT
69.828
1 Highstreet(HIGH)/NGN
881.9005
1 Highstreet(HIGH)/UAH
23.69575
1 Highstreet(HIGH)/VES
Bs77.625
1 Highstreet(HIGH)/CLP
$554.3
1 Highstreet(HIGH)/PKR
Rs162.886
1 Highstreet(HIGH)/KZT
311.31075
1 Highstreet(HIGH)/THB
฿18.607
1 Highstreet(HIGH)/TWD
NT$17.26725
1 Highstreet(HIGH)/AED
د.إ2.11025
1 Highstreet(HIGH)/CHF
Fr0.46
1 Highstreet(HIGH)/HKD
HK$4.4965
1 Highstreet(HIGH)/AMD
֏219.7995
1 Highstreet(HIGH)/MAD
.د.م5.16925
1 Highstreet(HIGH)/MXN
$10.764
1 Highstreet(HIGH)/PLN
2.08725
1 Highstreet(HIGH)/RON
лв2.484
1 Highstreet(HIGH)/SEK
kr5.47975
1 Highstreet(HIGH)/BGN
лв0.96025
1 Highstreet(HIGH)/HUF
Ft193.9935
1 Highstreet(HIGH)/CZK
12.01175
1 Highstreet(HIGH)/KWD
د.ك0.175375
1 Highstreet(HIGH)/ILS
1.93775
1 Highstreet(HIGH)/NOK
kr5.842
1 Highstreet(HIGH)/NZD
$0.966

Highstreet ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Highstreet võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Highstreet ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Highstreet kohta

Kui palju on Highstreet (HIGH) tänapäeval väärt?
Reaalajas HIGH hind USD on 0.575 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune HIGH/USD hind?
Praegune hind HIGH/USD on $ 0.575. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Highstreet turukapitalisatsioon?
HIGH turukapitalisatsioon on $ 43.54M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on HIGH ringlev varu?
HIGH ringlev varu on 75.72M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim HIGH (ATH) hind?
HIGH saavutab ATH hinna summas 40.2582090224571 USD.
Mis oli kõigi aegade HIGH madalaim (ATL) hind?
HIGH nägi ATL hinda summas 0.3412480229055489 USD.
Milline on HIGH kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine HIGH kauplemismaht on $ 378.35K USD.
Kas HIGH sel aastal kõrgemale ka suundub?
HIGH võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HIGH hinna ennustust.
2025-08-18 04:57:31 (UTC+8)

