PERQ (PERQ) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi PERQ (PERQ) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

PERQ (PERQ) teave PERQ brings Supercharged Launchpools to Ethereum and Arbitrum. The concept is simple. Stake your idle Stablecoins (USDT, USDC, or DAI) or ETH in our PERQ Pools to earn your favorite tokens of today or tomorrow. PERQ offers users pools where they exchange their yield for unlaunched tokens, which will be released on TGE without any locks. Similarly, the user's stake is never locked and can always be withdrawn Ametlik veebisait: https://perq.finance/ Valge raamat: https://docs.perq.finance/ Ostke PERQ kohe!

PERQ (PERQ) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage PERQ (PERQ) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 312.16K $ 312.16K $ 312.16K Koguvaru: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Ringlev varu: $ 579.28M $ 579.28M $ 579.28M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.08M $ 1.08M $ 1.08M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01227992 $ 0.01227992 $ 0.01227992 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00053888 $ 0.00053888 $ 0.00053888 Lisateave PERQ (PERQ) hinna kohta

PERQ (PERQ) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud PERQ (PERQ) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PERQ tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PERQ tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PERQ tokeni tokenoomikat, avastage PERQ tokeni reaalajas hinda!

PERQ – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PERQ võiks suunduda? Meie PERQ hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PERQ tokeni hinna ennustust kohe!

