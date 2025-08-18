Rohkem infot PASG

PASG Hinnainfo

PASG Valge raamat

PASG Ametlik veebisait

PASG Tokenoomika

PASG Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Passage logo

Passage hind (PASG)

Loendis mitteolevad

1 PASG/USD reaalajas hind:

$0.0013797
$0.0013797$0.0013797
-1.90%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Passage (PASG) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 13:53:51 (UTC+8)

Passage (PASG) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00137336
$ 0.00137336$ 0.00137336
24 h madal
$ 0.00142309
$ 0.00142309$ 0.00142309
24 h kõrge

$ 0.00137336
$ 0.00137336$ 0.00137336

$ 0.00142309
$ 0.00142309$ 0.00142309

$ 0.119904
$ 0.119904$ 0.119904

$ 0
$ 0$ 0

-0.01%

-1.79%

-1.07%

-1.07%

Passage (PASG) reaalajas hind on $0.00138175. Viimase 24 tunni jooksul PASG kaubeldud madalaim $ 0.00137336 ja kõrgeim $ 0.00142309 näitab aktiivset turu volatiivsust. PASGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.119904 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on PASG muutunud -0.01% viimase tunni jooksul, -1.79% 24 tunni vältel -1.07% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Passage (PASG) – turuteave

$ 1.77M
$ 1.77M$ 1.77M

--
----

$ 1.85M
$ 1.85M$ 1.85M

1.28B
1.28B 1.28B

1,339,376,974.0
1,339,376,974.0 1,339,376,974.0

Passage praegune turukapitalisatsioon on $ 1.77M -- 24 tunnise kauplemismahuga. PASG ringlev varu on 1.28B, mille koguvaru on 1339376974.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.85M.

Passage (PASG) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Passage ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Passage ja USD hinnamuutus $ -0.0000878974.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Passage ja USD hinnamuutus $ +0.0004560406.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Passage ja USD hinnamuutus $ -0.000881293486112274.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-1.79%
30 päeva$ -0.0000878974-6.36%
60 päeva$ +0.0004560406+33.00%
90 päeva$ -0.000881293486112274-38.94%

Mis on Passage (PASG)

Passage empowers brands to host engaging, immersive virtual events that captivate audiences and foster real connection. With 1-click access, users can instantly dive into stunning 3D environments and spatial audio/video on any device, without the need for downloads or special hardware. Through its integration with Unreal Engine, Passage allows teams to effortlessly create dynamic, gamified experiences that elevate their brand presence and keep attendees engaged, going beyond traditional platforms like Zoom or Teams. Passage brings digital events to life, making it easy to deliver impactful, memorable online experiences.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Passage (PASG) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Passage hinna ennustus (USD)

Kui palju on Passage (PASG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Passage (PASG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Passage nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Passage hinna ennustust kohe!

PASG kohalike valuutade suhtes

Passage (PASG) tokenoomika

Passage (PASG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PASG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Passage (PASG) kohta

Kui palju on Passage (PASG) tänapäeval väärt?
Reaalajas PASG hind USD on 0.00138175 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PASG/USD hind?
Praegune hind PASG/USD on $ 0.00138175. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Passage turukapitalisatsioon?
PASG turukapitalisatsioon on $ 1.77M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PASG ringlev varu?
PASG ringlev varu on 1.28B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PASG (ATH) hind?
PASG saavutab ATH hinna summas 0.119904 USD.
Mis oli kõigi aegade PASG madalaim (ATL) hind?
PASG nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on PASG kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PASG kauplemismaht on -- USD.
Kas PASG sel aastal kõrgemale ka suundub?
PASG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PASG hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 13:53:51 (UTC+8)

Passage (PASG) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.