Passage (PASG) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Passage (PASG) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Passage (PASG) teave Passage empowers brands to host engaging, immersive virtual events that captivate audiences and foster real connection. With 1-click access, users can instantly dive into stunning 3D environments and spatial audio/video on any device, without the need for downloads or special hardware. Through its integration with Unreal Engine, Passage allows teams to effortlessly create dynamic, gamified experiences that elevate their brand presence and keep attendees engaged, going beyond traditional platforms like Zoom or Teams. Passage brings digital events to life, making it easy to deliver impactful, memorable online experiences. Ametlik veebisait: https://passage.io Valge raamat: https://passage.io/whitepaper Ostke PASG kohe!

Passage (PASG) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Passage (PASG) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.72M $ 1.72M $ 1.72M Koguvaru: $ 1.34B $ 1.34B $ 1.34B Ringlev varu: $ 1.29B $ 1.29B $ 1.29B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.79M $ 1.79M $ 1.79M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.119904 $ 0.119904 $ 0.119904 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00133581 $ 0.00133581 $ 0.00133581 Lisateave Passage (PASG) hinna kohta

Passage (PASG) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Passage (PASG) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PASG tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PASG tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PASG tokeni tokenoomikat, avastage PASG tokeni reaalajas hinda!

PASG – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PASG võiks suunduda? Meie PASG hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PASG tokeni hinna ennustust kohe!

