Rohkem infot NBLU

NBLU Hinnainfo

NBLU Valge raamat

NBLU Ametlik veebisait

NBLU Tokenoomika

NBLU Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Nuritopia logo

Nuritopia hind (NBLU)

Loendis mitteolevad

1 NBLU/USD reaalajas hind:

$0.00155298
$0.00155298$0.00155298
-2.40%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Nuritopia (NBLU) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:41:34 (UTC+8)

Nuritopia (NBLU) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00154981
$ 0.00154981$ 0.00154981
24 h madal
$ 0.0016008
$ 0.0016008$ 0.0016008
24 h kõrge

$ 0.00154981
$ 0.00154981$ 0.00154981

$ 0.0016008
$ 0.0016008$ 0.0016008

$ 0.01740432
$ 0.01740432$ 0.01740432

$ 0.00154981
$ 0.00154981$ 0.00154981

-0.05%

-2.19%

-8.76%

-8.76%

Nuritopia (NBLU) reaalajas hind on $0.00155682. Viimase 24 tunni jooksul NBLU kaubeldud madalaim $ 0.00154981 ja kõrgeim $ 0.0016008 näitab aktiivset turu volatiivsust. NBLUkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01740432 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00154981.

Lüliajalise tootluse osas on NBLU muutunud -0.05% viimase tunni jooksul, -2.19% 24 tunni vältel -8.76% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Nuritopia (NBLU) – turuteave

$ 3.00M
$ 3.00M$ 3.00M

--
----

$ 7.76M
$ 7.76M$ 7.76M

1.93B
1.93B 1.93B

5,000,000,000.0
5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

Nuritopia praegune turukapitalisatsioon on $ 3.00M -- 24 tunnise kauplemismahuga. NBLU ringlev varu on 1.93B, mille koguvaru on 5000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 7.76M.

Nuritopia (NBLU) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Nuritopia ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Nuritopia ja USD hinnamuutus $ -0.0003228312.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Nuritopia ja USD hinnamuutus $ -0.0001238686.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Nuritopia ja USD hinnamuutus $ -0.000443708663228492.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-2.19%
30 päeva$ -0.0003228312-20.73%
60 päeva$ -0.0001238686-7.95%
90 päeva$ -0.000443708663228492-22.17%

Mis on Nuritopia (NBLU)

NURITOPIA is a boundless universe that brings people with similar hobbies and common interests together under its service “FRIENDS & HANGOUTS”. We are developing a platform that fuses the virtual and the real to facilitate the process of authentically forging social connections and offers an opportunity to be rewarded by participating in both real-life and fantastical activities. In NURITOPIA, users will interact through avatars, create and trade own unique contents, all while having fun in the NURITOPIA metaverse. Additional services will be included to shape out an ecosystem with unique characteristics.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Nuritopia (NBLU) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Nuritopia hinna ennustus (USD)

Kui palju on Nuritopia (NBLU) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Nuritopia (NBLU) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Nuritopia nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Nuritopia hinna ennustust kohe!

NBLU kohalike valuutade suhtes

Nuritopia (NBLU) tokenoomika

Nuritopia (NBLU) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NBLU tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Nuritopia (NBLU) kohta

Kui palju on Nuritopia (NBLU) tänapäeval väärt?
Reaalajas NBLU hind USD on 0.00155682 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune NBLU/USD hind?
Praegune hind NBLU/USD on $ 0.00155682. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Nuritopia turukapitalisatsioon?
NBLU turukapitalisatsioon on $ 3.00M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on NBLU ringlev varu?
NBLU ringlev varu on 1.93B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim NBLU (ATH) hind?
NBLU saavutab ATH hinna summas 0.01740432 USD.
Mis oli kõigi aegade NBLU madalaim (ATL) hind?
NBLU nägi ATL hinda summas 0.00154981 USD.
Milline on NBLU kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine NBLU kauplemismaht on -- USD.
Kas NBLU sel aastal kõrgemale ka suundub?
NBLU võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NBLU hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:41:34 (UTC+8)

Nuritopia (NBLU) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.