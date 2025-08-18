Mis on Nuritopia (NBLU)

NURITOPIA is a boundless universe that brings people with similar hobbies and common interests together under its service “FRIENDS & HANGOUTS”. We are developing a platform that fuses the virtual and the real to facilitate the process of authentically forging social connections and offers an opportunity to be rewarded by participating in both real-life and fantastical activities. In NURITOPIA, users will interact through avatars, create and trade own unique contents, all while having fun in the NURITOPIA metaverse. Additional services will be included to shape out an ecosystem with unique characteristics.

Üksuse Nuritopia (NBLU) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Nuritopia (NBLU) tokenoomika

Nuritopia (NBLU) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NBLU tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Nuritopia (NBLU) kohta Kui palju on Nuritopia (NBLU) tänapäeval väärt? Reaalajas NBLU hind USD on 0.00155682 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune NBLU/USD hind? $ 0.00155682 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind NBLU/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Nuritopia turukapitalisatsioon? NBLU turukapitalisatsioon on $ 3.00M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on NBLU ringlev varu? NBLU ringlev varu on 1.93B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim NBLU (ATH) hind? NBLU saavutab ATH hinna summas 0.01740432 USD . Mis oli kõigi aegade NBLU madalaim (ATL) hind? NBLU nägi ATL hinda summas 0.00154981 USD . Milline on NBLU kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine NBLU kauplemismaht on -- USD . Kas NBLU sel aastal kõrgemale ka suundub? NBLU võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NBLU hinna ennustust

