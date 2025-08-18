Rohkem infot HYPER

Hyperlane logo

Hyperlane hind(HYPER)

1 HYPER/USD reaalajas hind:

$0.3631
-0.38%1D
USD
Hyperlane (HYPER) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:28:53 (UTC+8)

Hyperlane (HYPER) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.35526
24 h madal
$ 0.36622
24 h kõrge

$ 0.35526
$ 0.36622
$ 0.6897741857472838
$ 0.08699760525884112
-0.05%

-0.38%

-13.43%

-13.43%

Hyperlane (HYPER) reaalajas hind on $ 0.3631. Viimase 24 tunni jooksul HYPER kaubeldud madalaim $ 0.35526 ja kõrgeim $ 0.36622 näitab aktiivset turu volatiivsust. HYPERkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.6897741857472838 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.08699760525884112.

Lüliajalise tootluse osas on HYPER muutunud -0.05% viimase tunni jooksul, -0.38% 24 tunni vältel -13.43% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Hyperlane (HYPER) – turuteave

No.504

$ 63.62M
$ 1.08M
$ 363.10M
175.20M
1,000,000,000
802,666,667
17.52%

ETH

Hyperlane praegune turukapitalisatsioon on $ 63.62M $ 1.08M 24 tunnise kauplemismahuga. HYPER ringlev varu on 175.20M, mille koguvaru on 802666667. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 363.10M.

Hyperlane (HYPER) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Hyperlane tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.001385-0.38%
30 päeva$ +0.00197+0.54%
60 päeva$ +0.2593+249.80%
90 päeva$ +0.2239+160.84%
Hyperlane Hinnamuutus täna

Täna registreeris HYPER muutuse $ -0.001385 (-0.38%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Hyperlane 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00197 (+0.54%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Hyperlane 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus HYPER $ +0.2593 (+249.80%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Hyperlane 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.2239 (+160.84%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Hyperlane (HYPER) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Hyperlane hinnaajaloo lehte.

Mis on Hyperlane (HYPER)

Hyperlane is a permissionless interoperability protocol for cross-chain communication across different blockchain environments. It enables message passing and asset transfers across different chains without relying on centralized intermediaries or requiring any permissions.

Hyperlane on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Hyperlane investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida HYPER panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Hyperlane kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Hyperlane ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Hyperlane hinna ennustus (USD)

Kui palju on Hyperlane (HYPER) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Hyperlane (HYPER) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Hyperlane nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Hyperlane hinna ennustust kohe!

Hyperlane (HYPER) tokenoomika

Hyperlane (HYPER) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HYPER tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Hyperlane (HYPER) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Hyperlane osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Hyperlane osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

HYPER kohalike valuutade suhtes

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Hyperlane kohta

Kui palju on Hyperlane (HYPER) tänapäeval väärt?
Reaalajas HYPER hind USD on 0.3631 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune HYPER/USD hind?
Praegune hind HYPER/USD on $ 0.3631. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Hyperlane turukapitalisatsioon?
HYPER turukapitalisatsioon on $ 63.62M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on HYPER ringlev varu?
HYPER ringlev varu on 175.20M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim HYPER (ATH) hind?
HYPER saavutab ATH hinna summas 0.6897741857472838 USD.
Mis oli kõigi aegade HYPER madalaim (ATL) hind?
HYPER nägi ATL hinda summas 0.08699760525884112 USD.
Milline on HYPER kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine HYPER kauplemismaht on $ 1.08M USD.
Kas HYPER sel aastal kõrgemale ka suundub?
HYPER võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HYPER hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:28:53 (UTC+8)

Hyperlane (HYPER) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

