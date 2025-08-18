Hyperlane (HYPER) reaalajas hind on $ 0.3631. Viimase 24 tunni jooksul HYPER kaubeldud madalaim $ 0.35526 ja kõrgeim $ 0.36622 näitab aktiivset turu volatiivsust. HYPERkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.6897741857472838 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.08699760525884112.
Lüliajalise tootluse osas on HYPER muutunud -0.05% viimase tunni jooksul, -0.38% 24 tunni vältel -13.43% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Hyperlane (HYPER) – turuteave
Hyperlane praegune turukapitalisatsioon on $ 63.62M$ 1.08M 24 tunnise kauplemismahuga. HYPER ringlev varu on 175.20M, mille koguvaru on 802666667. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 363.10M.
Hyperlane (HYPER) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Hyperlane tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.001385
-0.38%
30 päeva
$ +0.00197
+0.54%
60 päeva
$ +0.2593
+249.80%
90 päeva
$ +0.2239
+160.84%
Hyperlane Hinnamuutus täna
Täna registreeris HYPER muutuse $ -0.001385 (-0.38%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Hyperlane 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00197 (+0.54%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Hyperlane 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus HYPER $ +0.2593 (+249.80%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Hyperlane 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.2239 (+160.84%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Hyperlane (HYPER) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Hyperlane is a permissionless interoperability protocol for cross-chain communication across different blockchain environments. It enables message passing and asset transfers across different chains without relying on centralized intermediaries or requiring any permissions.
Hyperlane on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Hyperlane investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida HYPER panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Hyperlane kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Hyperlane ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Hyperlane hinna ennustus (USD)
Kui palju on Hyperlane (HYPER) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Hyperlane (HYPER) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Hyperlane nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Hyperlane (HYPER) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HYPER tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Hyperlane (HYPER) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Hyperlane osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Hyperlane osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
