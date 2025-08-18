Rohkem infot PIPPIN

Pippin hind(PIPPIN)

1 PIPPIN/USD reaalajas hind:

$0.016721
-2.27%1D
USD
Pippin (PIPPIN) reaalajas hinnagraafik
2025-08-18 02:55:31 (UTC+8)

Pippin (PIPPIN) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.016508
24 h madal
$ 0.017211
24 h kõrge

$ 0.016508
$ 0.017211
$ 0.3269091722680784
$ 0.000225769038950477
-1.64%

-2.27%

-12.50%

-12.50%

Pippin (PIPPIN) reaalajas hind on $ 0.016684. Viimase 24 tunni jooksul PIPPIN kaubeldud madalaim $ 0.016508 ja kõrgeim $ 0.017211 näitab aktiivset turu volatiivsust. PIPPINkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.3269091722680784 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000225769038950477.

Lüliajalise tootluse osas on PIPPIN muutunud -1.64% viimase tunni jooksul, -2.27% 24 tunni vältel -12.50% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Pippin (PIPPIN) – turuteave

No.961

$ 16.68M
$ 78.26K
$ 16.68M
1000.00M
999,996,253
SOL

Pippin praegune turukapitalisatsioon on $ 16.68M $ 78.26K 24 tunnise kauplemismahuga. PIPPIN ringlev varu on 1000.00M, mille koguvaru on 999996253. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Pippin (PIPPIN) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Pippin tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00038838-2.27%
30 päeva$ -0.004436-21.01%
60 päeva$ +0.001281+8.31%
90 päeva$ -0.00826-33.12%
Pippin Hinnamuutus täna

Täna registreeris PIPPIN muutuse $ -0.00038838 (-2.27%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Pippin 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.004436 (-21.01%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Pippin 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PIPPIN $ +0.001281 (+8.31%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Pippin 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00826 (-33.12%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Pippin (PIPPIN) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Pippin hinnaajaloo lehte.

Mis on Pippin (PIPPIN)

PIPPIN is a meme coin on the Solana chain.

Pippin on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Pippin investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida PIPPIN panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Pippin kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Pippin ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Pippin hinna ennustus (USD)

Kui palju on Pippin (PIPPIN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Pippin (PIPPIN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Pippin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Pippin hinna ennustust kohe!

Pippin (PIPPIN) tokenoomika

Pippin (PIPPIN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PIPPIN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Pippin (PIPPIN) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Pippin osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Pippin osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

PIPPIN kohalike valuutade suhtes

1 Pippin(PIPPIN)/VND
439.03946
1 Pippin(PIPPIN)/AUD
A$0.02535968
1 Pippin(PIPPIN)/GBP
0.01217932
1 Pippin(PIPPIN)/EUR
0.0141814
1 Pippin(PIPPIN)/USD
$0.016684
1 Pippin(PIPPIN)/MYR
RM0.07023964
1 Pippin(PIPPIN)/TRY
0.68054036
1 Pippin(PIPPIN)/JPY
¥2.452548
1 Pippin(PIPPIN)/ARS
ARS$21.63931484
1 Pippin(PIPPIN)/RUB
1.32988164
1 Pippin(PIPPIN)/INR
1.46001684
1 Pippin(PIPPIN)/IDR
Rp269.09673652
1 Pippin(PIPPIN)/KRW
23.17207392
1 Pippin(PIPPIN)/PHP
0.9434802
1 Pippin(PIPPIN)/EGP
￡E.0.80516984
1 Pippin(PIPPIN)/BRL
R$0.0900936
1 Pippin(PIPPIN)/CAD
C$0.02302392
1 Pippin(PIPPIN)/BDT
2.02610496
1 Pippin(PIPPIN)/NGN
25.58891816
1 Pippin(PIPPIN)/UAH
0.68754764
1 Pippin(PIPPIN)/VES
Bs2.25234
1 Pippin(PIPPIN)/CLP
$16.083376
1 Pippin(PIPPIN)/PKR
Rs4.72624352
1 Pippin(PIPPIN)/KZT
9.03288444
1 Pippin(PIPPIN)/THB
฿0.5388932
1 Pippin(PIPPIN)/TWD
NT$0.50102052
1 Pippin(PIPPIN)/AED
د.إ0.06123028
1 Pippin(PIPPIN)/CHF
Fr0.0133472
1 Pippin(PIPPIN)/HKD
HK$0.13046888
1 Pippin(PIPPIN)/AMD
֏6.37762584
1 Pippin(PIPPIN)/MAD
.د.م0.14998916
1 Pippin(PIPPIN)/MXN
$0.31482708
1 Pippin(PIPPIN)/PLN
0.06072976
1 Pippin(PIPPIN)/RON
лв0.07207488
1 Pippin(PIPPIN)/SEK
kr0.1593322
1 Pippin(PIPPIN)/BGN
лв0.02786228
1 Pippin(PIPPIN)/HUF
Ft5.6325184
1 Pippin(PIPPIN)/CZK
0.3486956
1 Pippin(PIPPIN)/KWD
د.ك0.00508862
1 Pippin(PIPPIN)/ILS
0.05622508
1 Pippin(PIPPIN)/NOK
kr0.17000996
1 Pippin(PIPPIN)/NZD
$0.02802912

Pippin ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Pippin võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse Pippin ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Pippin kohta

Kui palju on Pippin (PIPPIN) tänapäeval väärt?
Reaalajas PIPPIN hind USD on 0.016684 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PIPPIN/USD hind?
Praegune hind PIPPIN/USD on $ 0.016684. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Pippin turukapitalisatsioon?
PIPPIN turukapitalisatsioon on $ 16.68M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PIPPIN ringlev varu?
PIPPIN ringlev varu on 1000.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PIPPIN (ATH) hind?
PIPPIN saavutab ATH hinna summas 0.3269091722680784 USD.
Mis oli kõigi aegade PIPPIN madalaim (ATL) hind?
PIPPIN nägi ATL hinda summas 0.000225769038950477 USD.
Milline on PIPPIN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PIPPIN kauplemismaht on $ 78.26K USD.
Kas PIPPIN sel aastal kõrgemale ka suundub?
PIPPIN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PIPPIN hinna ennustust.
2025-08-18 02:55:31 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

