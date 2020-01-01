Nuritopia (NBLU) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Nuritopia (NBLU) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Nuritopia (NBLU) teave NURITOPIA is a boundless universe that brings people with similar hobbies and common interests together under its service “FRIENDS & HANGOUTS”. We are developing a platform that fuses the virtual and the real to facilitate the process of authentically forging social connections and offers an opportunity to be rewarded by participating in both real-life and fantastical activities. In NURITOPIA, users will interact through avatars, create and trade own unique contents, all while having fun in the NURITOPIA metaverse. Additional services will be included to shape out an ecosystem with unique characteristics. Ametlik veebisait: https://nuritopia.io/ Valge raamat: https://nuritopia.io/downloads/NURITOPIA_NBLU-Whitepaper-(ENG)_Version_1.1.pdf Ostke NBLU kohe!

Nuritopia (NBLU) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Nuritopia (NBLU) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.96M Koguvaru: $ 5.00B Ringlev varu: $ 1.93B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 7.66M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01740432 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00151856 Praegune hind: $ 0.0015315

Nuritopia (NBLU) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Nuritopia (NBLU) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate NBLU tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: NBLU tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate NBLU tokeni tokenoomikat, avastage NBLU tokeni reaalajas hinda!

