XRP-LEDGER FOUNDER DAVID SCHWARTZ DOG $NOX Here is the legendary story of Nox. Nox’s mother was rescued from a shelter in North California when she was pregnant, and soon afterward she gave birth to Nox and six other puppies. David couldn’t resist Nox, taking him in and giving him a warm, loving home. Nox is now ready to conquer the XRPL memes and become the top dawg! David Schwartz holds 1% of the Nox supply.

NOX hinna ennustus (USD)

Milline on praegune NOX/USD hind? $ 0.205735 . Milline on NOX turukapitalisatsioon? NOX turukapitalisatsioon on $ 205.72K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. Milline on NOX ringlev varu? NOX ringlev varu on 999.92K USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim NOX (ATH) hind? NOX saavutab ATH hinna summas 1.56 USD . Mis oli kõigi aegade NOX madalaim (ATL) hind? NOX nägi ATL hinda summas 0.069632 USD .

