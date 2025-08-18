Rohkem infot NOX

NOX hind (NOX)

1 NOX/USD reaalajas hind:

$0.205735
$0.205735
-6.90%1D
NOX (NOX) reaalajas hinnagraafik
NOX (NOX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.204724
24 h madal
$ 0.221415
24 h kõrge

$ 0.204724
$ 0.221415
$ 1.56
$ 0.069632
+0.12%

-6.96%

+1.42%

+1.42%

NOX (NOX) reaalajas hind on $0.205735. Viimase 24 tunni jooksul NOX kaubeldud madalaim $ 0.204724 ja kõrgeim $ 0.221415 näitab aktiivset turu volatiivsust. NOXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.56 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.069632.

Lüliajalise tootluse osas on NOX muutunud +0.12% viimase tunni jooksul, -6.96% 24 tunni vältel +1.42% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

NOX (NOX) – turuteave

$ 205.72K
--
$ 205.72K
999.92K
999,921.6368481319
NOX praegune turukapitalisatsioon on $ 205.72K -- 24 tunnise kauplemismahuga. NOX ringlev varu on 999.92K, mille koguvaru on 999921.6368481319. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 205.72K.

NOX (NOX) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse NOX ja USD hinnamuutus $ -0.0154064399926146.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse NOX ja USD hinnamuutus $ -0.0908878595.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse NOX ja USD hinnamuutus $ +0.1901771958.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse NOX ja USD hinnamuutus $ +0.02986549812904682.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0154064399926146-6.96%
30 päeva$ -0.0908878595-44.17%
60 päeva$ +0.1901771958+92.44%
90 päeva$ +0.02986549812904682+16.98%

Mis on NOX (NOX)

XRP-LEDGER FOUNDER DAVID SCHWARTZ DOG $NOX Here is the legendary story of Nox. Nox’s mother was rescued from a shelter in North California when she was pregnant, and soon afterward she gave birth to Nox and six other puppies. David couldn’t resist Nox, taking him in and giving him a warm, loving home. Nox is now ready to conquer the XRPL memes and become the top dawg! David Schwartz holds 1% of the Nox supply.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse NOX (NOX) allikas

NOX hinna ennustus (USD)

Kui palju on NOX (NOX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie NOX (NOX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida NOX nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake NOX hinna ennustust kohe!

NOX kohalike valuutade suhtes

NOX (NOX) tokenoomika

NOX (NOX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NOX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse NOX (NOX) kohta

Kui palju on NOX (NOX) tänapäeval väärt?
Reaalajas NOX hind USD on 0.205735 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune NOX/USD hind?
Praegune hind NOX/USD on $ 0.205735. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on NOX turukapitalisatsioon?
NOX turukapitalisatsioon on $ 205.72K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on NOX ringlev varu?
NOX ringlev varu on 999.92K USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim NOX (ATH) hind?
NOX saavutab ATH hinna summas 1.56 USD.
Mis oli kõigi aegade NOX madalaim (ATL) hind?
NOX nägi ATL hinda summas 0.069632 USD.
Milline on NOX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine NOX kauplemismaht on -- USD.
Kas NOX sel aastal kõrgemale ka suundub?
NOX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NOX hinna ennustust.
