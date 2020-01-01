NOX (NOX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi NOX (NOX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

NOX (NOX) teave XRP-LEDGER FOUNDER DAVID SCHWARTZ DOG $NOX Here is the legendary story of Nox. Nox’s mother was rescued from a shelter in North California when she was pregnant, and soon afterward she gave birth to Nox and six other puppies. David couldn’t resist Nox, taking him in and giving him a warm, loving home. Nox is now ready to conquer the XRPL memes and become the top dawg! David Schwartz holds 1% of the Nox supply. Ametlik veebisait: https://xrpl-nox.com/ Ostke NOX kohe!

NOX (NOX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage NOX (NOX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 178.21K $ 178.21K $ 178.21K Koguvaru: $ 999.92K $ 999.92K $ 999.92K Ringlev varu: $ 999.92K $ 999.92K $ 999.92K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 178.21K $ 178.21K $ 178.21K Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.56 $ 1.56 $ 1.56 Kõigi aegade madalaim: $ 0.069632 $ 0.069632 $ 0.069632 Praegune hind: $ 0.178228 $ 0.178228 $ 0.178228 Lisateave NOX (NOX) hinna kohta

NOX (NOX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud NOX (NOX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate NOX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: NOX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate NOX tokeni tokenoomikat, avastage NOX tokeni reaalajas hinda!

NOX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu NOX võiks suunduda? Meie NOX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake NOX tokeni hinna ennustust kohe!

