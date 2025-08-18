Mis on Pixels (PIXEL)

Pixels is building a platform where users can build games that natively integrate digital collectibles. Create fun, memorable experiences where your users truly own their progress.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Pixels kohta Kui palju on Pixels (PIXEL) tänapäeval väärt? Reaalajas PIXEL hind USD on 0.03494 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune PIXEL/USD hind? $ 0.03494 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind PIXEL/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Pixels turukapitalisatsioon? PIXEL turukapitalisatsioon on $ 104.15M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on PIXEL ringlev varu? PIXEL ringlev varu on 2.98B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim PIXEL (ATH) hind? PIXEL saavutab ATH hinna summas 1.0223754324512926 USD . Mis oli kõigi aegade PIXEL madalaim (ATL) hind? PIXEL nägi ATL hinda summas 0.018845783146790054 USD . Milline on PIXEL kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine PIXEL kauplemismaht on $ 185.50K USD . Kas PIXEL sel aastal kõrgemale ka suundub? PIXEL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PIXEL hinna ennustust

