Pixels logo

Pixels hind(PIXEL)

1 PIXEL/USD reaalajas hind:

$0.03494
$0.03494$0.03494
-2.70%1D
USD
Pixels (PIXEL) reaalajas hinnagraafik
Pixels (PIXEL) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0346
$ 0.0346$ 0.0346
24 h madal
$ 0.03606
$ 0.03606$ 0.03606
24 h kõrge

$ 0.0346
$ 0.0346$ 0.0346

$ 0.03606
$ 0.03606$ 0.03606

$ 1.0223754324512926
$ 1.0223754324512926$ 1.0223754324512926

$ 0.018845783146790054
$ 0.018845783146790054$ 0.018845783146790054

-0.15%

-2.70%

-3.43%

-3.43%

Pixels (PIXEL) reaalajas hind on $ 0.03494. Viimase 24 tunni jooksul PIXEL kaubeldud madalaim $ 0.0346 ja kõrgeim $ 0.03606 näitab aktiivset turu volatiivsust. PIXELkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.0223754324512926 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.018845783146790054.

Lüliajalise tootluse osas on PIXEL muutunud -0.15% viimase tunni jooksul, -2.70% 24 tunni vältel -3.43% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Pixels (PIXEL) – turuteave

No.365

$ 104.15M
$ 104.15M$ 104.15M

$ 185.50K
$ 185.50K$ 185.50K

$ 174.70M
$ 174.70M$ 174.70M

2.98B
2.98B 2.98B

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

59.61%

ETH

Pixels praegune turukapitalisatsioon on $ 104.15M $ 185.50K 24 tunnise kauplemismahuga. PIXEL ringlev varu on 2.98B, mille koguvaru on 5000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 174.70M.

Pixels (PIXEL) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Pixels tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0009696-2.70%
30 päeva$ -0.00775-18.16%
60 päeva$ +0.00089+2.61%
90 päeva$ -0.01417-28.86%
Pixels Hinnamuutus täna

Täna registreeris PIXEL muutuse $ -0.0009696 (-2.70%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Pixels 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00775 (-18.16%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Pixels 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PIXEL $ +0.00089 (+2.61%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Pixels 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.01417 (-28.86%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Pixels (PIXEL) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Pixels hinnaajaloo lehte.

Mis on Pixels (PIXEL)

Pixels is building a platform where users can build games that natively integrate digital collectibles. Create fun, memorable experiences where your users truly own their progress.

Pixels on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Pixels investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida PIXEL panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Pixels kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Pixels ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Pixels hinna ennustus (USD)

Kui palju on Pixels (PIXEL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Pixels (PIXEL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Pixels nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Pixels hinna ennustust kohe!

Pixels (PIXEL) tokenoomika

Pixels (PIXEL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PIXEL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Pixels (PIXEL) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Pixels osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Pixels osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

PIXEL kohalike valuutade suhtes

1 Pixels(PIXEL)/VND
919.4461
1 Pixels(PIXEL)/AUD
A$0.0534582
1 Pixels(PIXEL)/GBP
0.0255062
1 Pixels(PIXEL)/EUR
0.029699
1 Pixels(PIXEL)/USD
$0.03494
1 Pixels(PIXEL)/MYR
RM0.1470974
1 Pixels(PIXEL)/TRY
1.427299
1 Pixels(PIXEL)/JPY
¥5.13618
1 Pixels(PIXEL)/ARS
ARS$45.2588302
1 Pixels(PIXEL)/RUB
2.7826216
1 Pixels(PIXEL)/INR
3.0575994
1 Pixels(PIXEL)/IDR
Rp563.5483082
1 Pixels(PIXEL)/KRW
48.5274672
1 Pixels(PIXEL)/PHP
1.9838932
1 Pixels(PIXEL)/EGP
￡E.1.6848068
1 Pixels(PIXEL)/BRL
R$0.188676
1 Pixels(PIXEL)/CAD
C$0.0482172
1 Pixels(PIXEL)/BDT
4.2385714
1 Pixels(PIXEL)/NGN
53.5067666
1 Pixels(PIXEL)/UAH
1.4398774
1 Pixels(PIXEL)/VES
Bs4.7169
1 Pixels(PIXEL)/CLP
$33.61228
1 Pixels(PIXEL)/PKR
Rs9.8894176
1 Pixels(PIXEL)/KZT
18.8966002
1 Pixels(PIXEL)/THB
฿1.1306584
1 Pixels(PIXEL)/TWD
NT$1.0492482
1 Pixels(PIXEL)/AED
د.إ0.1282298
1 Pixels(PIXEL)/CHF
Fr0.027952
1 Pixels(PIXEL)/HKD
HK$0.2732308
1 Pixels(PIXEL)/AMD
֏13.361056
1 Pixels(PIXEL)/MAD
.د.م0.3141106
1 Pixels(PIXEL)/MXN
$0.6537274
1 Pixels(PIXEL)/PLN
0.1268322
1 Pixels(PIXEL)/RON
лв0.1509408
1 Pixels(PIXEL)/SEK
kr0.3333276
1 Pixels(PIXEL)/BGN
лв0.0583498
1 Pixels(PIXEL)/HUF
Ft11.7880572
1 Pixels(PIXEL)/CZK
0.7298966
1 Pixels(PIXEL)/KWD
د.ك0.01062176
1 Pixels(PIXEL)/ILS
0.1177478
1 Pixels(PIXEL)/NOK
kr0.3549904
1 Pixels(PIXEL)/NZD
$0.0586992

Pixels ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Pixels võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Pixels ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Pixels kohta

Kui palju on Pixels (PIXEL) tänapäeval väärt?
Reaalajas PIXEL hind USD on 0.03494 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PIXEL/USD hind?
Praegune hind PIXEL/USD on $ 0.03494. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Pixels turukapitalisatsioon?
PIXEL turukapitalisatsioon on $ 104.15M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PIXEL ringlev varu?
PIXEL ringlev varu on 2.98B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PIXEL (ATH) hind?
PIXEL saavutab ATH hinna summas 1.0223754324512926 USD.
Mis oli kõigi aegade PIXEL madalaim (ATL) hind?
PIXEL nägi ATL hinda summas 0.018845783146790054 USD.
Milline on PIXEL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PIXEL kauplemismaht on $ 185.50K USD.
Kas PIXEL sel aastal kõrgemale ka suundub?
PIXEL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PIXEL hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 05:16:28 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

