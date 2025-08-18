OFFICIAL TRUMP (TRUMP) reaalajas hind on $ 9.302. Viimase 24 tunni jooksul TRUMP kaubeldud madalaim $ 9.057 ja kõrgeim $ 9.558 näitab aktiivset turu volatiivsust. TRUMPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 75.35181987642682 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 1.208445100143142.
Lüliajalise tootluse osas on TRUMP muutunud -0.57% viimase tunni jooksul, -1.59% 24 tunni vältel -0.14% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
OFFICIAL TRUMP (TRUMP) – turuteave
No.54
$ 1.86B
$ 1.86B$ 1.86B
$ 21.07M
$ 21.07M$ 21.07M
$ 9.30B
$ 9.30B$ 9.30B
200.00M
200.00M 200.00M
999,999,993.45
999,999,993.45 999,999,993.45
999,999,315.073104
999,999,315.073104 999,999,315.073104
19.99%
0.04%
SOL
OFFICIAL TRUMP praegune turukapitalisatsioon on $ 1.86B$ 21.07M 24 tunnise kauplemismahuga. TRUMP ringlev varu on 200.00M, mille koguvaru on 999999315.073104. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 9.30B.
OFFICIAL TRUMP (TRUMP) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse OFFICIAL TRUMP tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.15031
-1.59%
30 päeva
$ -0.759
-7.55%
60 päeva
$ +0.076
+0.82%
90 päeva
$ -3.623
-28.04%
OFFICIAL TRUMP Hinnamuutus täna
Täna registreeris TRUMP muutuse $ -0.15031 (-1.59%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
OFFICIAL TRUMP 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.759 (-7.55%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
OFFICIAL TRUMP 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus TRUMP $ +0.076 (+0.82%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
OFFICIAL TRUMP 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -3.623 (-28.04%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada OFFICIAL TRUMP (TRUMP) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
OFFICIAL TRUMP on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie OFFICIAL TRUMP investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida TRUMP panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse OFFICIAL TRUMP kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie OFFICIAL TRUMP ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
OFFICIAL TRUMP hinna ennustus (USD)
Kui palju on OFFICIAL TRUMP (TRUMP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie OFFICIAL TRUMP (TRUMP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida OFFICIAL TRUMP nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
OFFICIAL TRUMP (TRUMP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TRUMP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
OFFICIAL TRUMP (TRUMP) ostujuhend
Kas otsite, kuidas OFFICIAL TRUMP osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust OFFICIAL TRUMP osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.