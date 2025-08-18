Rohkem infot TRUMP

TRUMP Hinnainfo

TRUMP Ametlik veebisait

TRUMP Tokenoomika

TRUMP Hinnaprognoos

TRUMP Ajalugu

TRUMP – ostujuhend

TRUMP-usaldusraha valuutakonverter

TRUMP Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

OFFICIAL TRUMP logo

OFFICIAL TRUMP hind(TRUMP)

1 TRUMP/USD reaalajas hind:

$9.303
$9.303$9.303
-1.59%1D
USD
OFFICIAL TRUMP (TRUMP) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:12:36 (UTC+8)

OFFICIAL TRUMP (TRUMP) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 9.057
$ 9.057$ 9.057
24 h madal
$ 9.558
$ 9.558$ 9.558
24 h kõrge

$ 9.057
$ 9.057$ 9.057

$ 9.558
$ 9.558$ 9.558

$ 75.35181987642682
$ 75.35181987642682$ 75.35181987642682

$ 1.208445100143142
$ 1.208445100143142$ 1.208445100143142

-0.57%

-1.59%

-0.14%

-0.14%

OFFICIAL TRUMP (TRUMP) reaalajas hind on $ 9.302. Viimase 24 tunni jooksul TRUMP kaubeldud madalaim $ 9.057 ja kõrgeim $ 9.558 näitab aktiivset turu volatiivsust. TRUMPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 75.35181987642682 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 1.208445100143142.

Lüliajalise tootluse osas on TRUMP muutunud -0.57% viimase tunni jooksul, -1.59% 24 tunni vältel -0.14% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

OFFICIAL TRUMP (TRUMP) – turuteave

No.54

$ 1.86B
$ 1.86B$ 1.86B

$ 21.07M
$ 21.07M$ 21.07M

$ 9.30B
$ 9.30B$ 9.30B

200.00M
200.00M 200.00M

999,999,993.45
999,999,993.45 999,999,993.45

999,999,315.073104
999,999,315.073104 999,999,315.073104

19.99%

0.04%

SOL

OFFICIAL TRUMP praegune turukapitalisatsioon on $ 1.86B $ 21.07M 24 tunnise kauplemismahuga. TRUMP ringlev varu on 200.00M, mille koguvaru on 999999315.073104. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 9.30B.

OFFICIAL TRUMP (TRUMP) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse OFFICIAL TRUMP tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.15031-1.59%
30 päeva$ -0.759-7.55%
60 päeva$ +0.076+0.82%
90 päeva$ -3.623-28.04%
OFFICIAL TRUMP Hinnamuutus täna

Täna registreeris TRUMP muutuse $ -0.15031 (-1.59%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

OFFICIAL TRUMP 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.759 (-7.55%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

OFFICIAL TRUMP 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus TRUMP $ +0.076 (+0.82%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

OFFICIAL TRUMP 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -3.623 (-28.04%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada OFFICIAL TRUMP (TRUMP) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe OFFICIAL TRUMP hinnaajaloo lehte.

Mis on OFFICIAL TRUMP (TRUMP)

the official Trump memecoin

OFFICIAL TRUMP on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie OFFICIAL TRUMP investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida TRUMP panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse OFFICIAL TRUMP kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie OFFICIAL TRUMP ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

OFFICIAL TRUMP hinna ennustus (USD)

Kui palju on OFFICIAL TRUMP (TRUMP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie OFFICIAL TRUMP (TRUMP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida OFFICIAL TRUMP nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake OFFICIAL TRUMP hinna ennustust kohe!

OFFICIAL TRUMP (TRUMP) tokenoomika

OFFICIAL TRUMP (TRUMP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TRUMP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

OFFICIAL TRUMP (TRUMP) ostujuhend

Kas otsite, kuidas OFFICIAL TRUMP osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust OFFICIAL TRUMP osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

TRUMP kohalike valuutade suhtes

1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP)/VND
244,782.13
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP)/AUD
A$14.13904
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP)/GBP
6.79046
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP)/EUR
7.9067
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP)/USD
$9.302
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP)/MYR
RM39.16142
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP)/TRY
379.42858
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP)/JPY
¥1,367.394
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP)/ARS
ARS$12,064.78702
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP)/RUB
741.46242
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP)/INR
814.01802
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP)/IDR
Rp150,032.23706
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP)/KRW
12,919.36176
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP)/PHP
526.0281
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP)/EGP
￡E.448.91452
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP)/BRL
R$50.2308
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP)/CAD
C$12.83676
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP)/BDT
1,129.63488
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP)/NGN
14,266.84948
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP)/UAH
383.33542
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP)/VES
Bs1,255.77
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP)/CLP
$8,967.128
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP)/PKR
Rs2,635.07056
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP)/KZT
5,036.19582
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP)/THB
฿301.29178
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP)/TWD
NT$279.33906
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP)/AED
د.إ34.13834
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP)/CHF
Fr7.4416
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP)/HKD
HK$72.74164
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP)/AMD
֏3,555.78252
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP)/MAD
.د.م83.62498
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP)/MXN
$175.52874
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP)/PLN
33.85928
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP)/RON
лв40.18464
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP)/SEK
kr88.8341
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP)/BGN
лв15.53434
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP)/HUF
Ft3,140.3552
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP)/CZK
194.4118
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP)/KWD
د.ك2.83711
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP)/ILS
31.34774
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP)/NOK
kr94.78738
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP)/NZD
$15.62736

OFFICIAL TRUMP ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest OFFICIAL TRUMP võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse OFFICIAL TRUMP ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse OFFICIAL TRUMP kohta

Kui palju on OFFICIAL TRUMP (TRUMP) tänapäeval väärt?
Reaalajas TRUMP hind USD on 9.302 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune TRUMP/USD hind?
Praegune hind TRUMP/USD on $ 9.302. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on OFFICIAL TRUMP turukapitalisatsioon?
TRUMP turukapitalisatsioon on $ 1.86B USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on TRUMP ringlev varu?
TRUMP ringlev varu on 200.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim TRUMP (ATH) hind?
TRUMP saavutab ATH hinna summas 75.35181987642682 USD.
Mis oli kõigi aegade TRUMP madalaim (ATL) hind?
TRUMP nägi ATL hinda summas 1.208445100143142 USD.
Milline on TRUMP kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine TRUMP kauplemismaht on $ 21.07M USD.
Kas TRUMP sel aastal kõrgemale ka suundub?
TRUMP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TRUMP hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:12:36 (UTC+8)

OFFICIAL TRUMP (TRUMP) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu