Turbo hind(TURBO)

1 TURBO/USD reaalajas hind:

$0.004535
$0.004535
-0.08%1D
USD
Turbo (TURBO) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:01:42 (UTC+8)

Turbo (TURBO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.004392
$ 0.004392
24 h madal
$ 0.004656
$ 0.004656
24 h kõrge

$ 0.004392
$ 0.004392

$ 0.004656
$ 0.004656

$ 0.014361285051356523
$ 0.014361285051356523

$ 0.000015467388794084
$ 0.000015467388794084

-0.58%

-0.08%

-9.99%

-9.99%

Turbo (TURBO) reaalajas hind on $ 0.004535. Viimase 24 tunni jooksul TURBO kaubeldud madalaim $ 0.004392 ja kõrgeim $ 0.004656 näitab aktiivset turu volatiivsust. TURBOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.014361285051356523 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000015467388794084.

Lüliajalise tootluse osas on TURBO muutunud -0.58% viimase tunni jooksul, -0.08% 24 tunni vältel -9.99% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Turbo (TURBO) – turuteave

No.163

$ 312.92M
$ 312.92M

$ 851.99K
$ 851.99K

$ 312.92M
$ 312.92M

69.00B
69.00B

69,000,000,000
69,000,000,000

69,000,000,000
69,000,000,000

100.00%

0.01%

ETH

Turbo praegune turukapitalisatsioon on $ 312.92M $ 851.99K 24 tunnise kauplemismahuga. TURBO ringlev varu on 69.00B, mille koguvaru on 69000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 312.92M.

Turbo (TURBO) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Turbo tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00000363-0.08%
30 päeva$ -0.000881-16.27%
60 päeva$ +0.000969+27.17%
90 päeva$ -0.000988-17.89%
Turbo Hinnamuutus täna

Täna registreeris TURBO muutuse $ -0.00000363 (-0.08%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Turbo 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000881 (-16.27%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Turbo 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus TURBO $ +0.000969 (+27.17%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Turbo 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000988 (-17.89%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Turbo (TURBO) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Turbo hinnaajaloo lehte.

Mis on Turbo (TURBO)

Turbo Token (TURBO) is a revolutionary meme coin featuring a futuristic toad mascot.

Turbo on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Turbo investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida TURBO panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Turbo kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Turbo ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Turbo hinna ennustus (USD)

Kui palju on Turbo (TURBO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Turbo (TURBO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Turbo nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Turbo hinna ennustust kohe!

Turbo (TURBO) tokenoomika

Turbo (TURBO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TURBO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Turbo (TURBO) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Turbo osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Turbo osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

Turbo ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Turbo võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse Turbo ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Turbo kohta

Kui palju on Turbo (TURBO) tänapäeval väärt?
Reaalajas TURBO hind USD on 0.004535 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune TURBO/USD hind?
Praegune hind TURBO/USD on $ 0.004535. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Turbo turukapitalisatsioon?
TURBO turukapitalisatsioon on $ 312.92M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on TURBO ringlev varu?
TURBO ringlev varu on 69.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim TURBO (ATH) hind?
TURBO saavutab ATH hinna summas 0.014361285051356523 USD.
Mis oli kõigi aegade TURBO madalaim (ATL) hind?
TURBO nägi ATL hinda summas 0.000015467388794084 USD.
Milline on TURBO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine TURBO kauplemismaht on $ 851.99K USD.
Kas TURBO sel aastal kõrgemale ka suundub?
TURBO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TURBO hinna ennustust.
Turbo (TURBO) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

$0.004535
$0.004536
