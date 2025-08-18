Rohkem infot MOAI

MOAI hind (MOAI)

1 MOAI/USD reaalajas hind:

$0.01766813
$0.01766813
-5.00%1D
USD
MOAI (MOAI) reaalajas hinnagraafik
MOAI (MOAI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.01754076
$ 0.01754076
24 h madal
$ 0.01889188
$ 0.01889188
24 h kõrge

$ 0.01754076
$ 0.01754076

$ 0.01889188
$ 0.01889188

$ 0.392353
$ 0.392353

$ 0.00109089
$ 0.00109089

-0.18%

-5.05%

-4.42%

-4.42%

MOAI (MOAI) reaalajas hind on $0.01766813. Viimase 24 tunni jooksul MOAI kaubeldud madalaim $ 0.01754076 ja kõrgeim $ 0.01889188 näitab aktiivset turu volatiivsust. MOAIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.392353 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00109089.

Lüliajalise tootluse osas on MOAI muutunud -0.18% viimase tunni jooksul, -5.05% 24 tunni vältel -4.42% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

MOAI (MOAI) – turuteave

$ 1.75M
$ 1.75M

--
--

$ 1.75M
$ 1.75M

99.94M
99.94M

99,944,290.69687149
99,944,290.69687149

MOAI praegune turukapitalisatsioon on $ 1.75M -- 24 tunnise kauplemismahuga. MOAI ringlev varu on 99.94M, mille koguvaru on 99944290.69687149. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.75M.

MOAI (MOAI) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse MOAI ja USD hinnamuutus $ -0.00094123390740772.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse MOAI ja USD hinnamuutus $ -0.0058268892.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse MOAI ja USD hinnamuutus $ -0.0055861238.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse MOAI ja USD hinnamuutus $ -0.000962996734103148.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00094123390740772-5.05%
30 päeva$ -0.0058268892-32.97%
60 päeva$ -0.0055861238-31.61%
90 päeva$ -0.000962996734103148-5.16%

Mis on MOAI (MOAI)

Moai are monolithic human figures carved by the Rapa Nui people on Rapa Nui (Easter Island) in eastern Polynesia between the years 1250 and 1500

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse MOAI (MOAI) allikas

Ametlik veebisait

MOAI hinna ennustus (USD)

Kui palju on MOAI (MOAI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie MOAI (MOAI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida MOAI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake MOAI hinna ennustust kohe!

MOAI kohalike valuutade suhtes

MOAI (MOAI) tokenoomika

MOAI (MOAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MOAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse MOAI (MOAI) kohta

Kui palju on MOAI (MOAI) tänapäeval väärt?
Reaalajas MOAI hind USD on 0.01766813 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MOAI/USD hind?
Praegune hind MOAI/USD on $ 0.01766813. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on MOAI turukapitalisatsioon?
MOAI turukapitalisatsioon on $ 1.75M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MOAI ringlev varu?
MOAI ringlev varu on 99.94M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MOAI (ATH) hind?
MOAI saavutab ATH hinna summas 0.392353 USD.
Mis oli kõigi aegade MOAI madalaim (ATL) hind?
MOAI nägi ATL hinda summas 0.00109089 USD.
Milline on MOAI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MOAI kauplemismaht on -- USD.
Kas MOAI sel aastal kõrgemale ka suundub?
MOAI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MOAI hinna ennustust.
MOAI (MOAI) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.