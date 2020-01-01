MOAI (MOAI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi MOAI (MOAI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

MOAI (MOAI) teave Moai are monolithic human figures carved by the Rapa Nui people on Rapa Nui (Easter Island) in eastern Polynesia between the years 1250 and 1500 Ametlik veebisait: https://ungabunga.tech Ostke MOAI kohe!

MOAI (MOAI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage MOAI (MOAI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.62M $ 1.62M $ 1.62M Koguvaru: $ 99.94M $ 99.94M $ 99.94M Ringlev varu: $ 99.94M $ 99.94M $ 99.94M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.62M $ 1.62M $ 1.62M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.392353 $ 0.392353 $ 0.392353 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00109089 $ 0.00109089 $ 0.00109089 Praegune hind: $ 0.01619959 $ 0.01619959 $ 0.01619959 Lisateave MOAI (MOAI) hinna kohta

MOAI (MOAI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud MOAI (MOAI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MOAI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MOAI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MOAI tokeni tokenoomikat, avastage MOAI tokeni reaalajas hinda!

MOAI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MOAI võiks suunduda? Meie MOAI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MOAI tokeni hinna ennustust kohe!

