Mis on Metropolis (METRO)

Metropolis is a DLMM Decentralized Exchange (DEX) bringing Liquidity Book to Sonic. Trade with zero slippage and earn real yield with unlimited control as a DeFi Market Maker. The Liquidity Book feature allows to concentrate liquidity into single bins, which leads to more efficient and flexible liquidity provisioning and seamless trading experiences with zero slippage and low fees. To allow concentrated liquidity, the price curve is discretized into bins, which is similar to the tick concept in Uniswap V3. The main difference however, is that LB uses the constant sum price formula instead of the constant product formula.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Metropolis (METRO) allikas Ametlik veebisait

Metropolis hinna ennustus (USD)

Kui palju on Metropolis (METRO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Metropolis (METRO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Metropolis nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Metropolis hinna ennustust kohe!

METRO kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Metropolis (METRO) tokenoomika

Metropolis (METRO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet METRO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Metropolis (METRO) kohta Kui palju on Metropolis (METRO) tänapäeval väärt? Reaalajas METRO hind USD on 0.142092 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune METRO/USD hind? $ 0.142092 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind METRO/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Metropolis turukapitalisatsioon? METRO turukapitalisatsioon on $ 712.27K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on METRO ringlev varu? METRO ringlev varu on 5.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim METRO (ATH) hind? METRO saavutab ATH hinna summas 3.66 USD . Mis oli kõigi aegade METRO madalaim (ATL) hind? METRO nägi ATL hinda summas 0.101015 USD . Milline on METRO kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine METRO kauplemismaht on -- USD . Kas METRO sel aastal kõrgemale ka suundub? METRO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake METRO hinna ennustust

Metropolis (METRO) Olulised valdkonna uudised