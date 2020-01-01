Metropolis (METRO) tokenoomika
Metropolis (METRO) teave
Metropolis is a DLMM Decentralized Exchange (DEX) bringing Liquidity Book to Sonic. Trade with zero slippage and earn real yield with unlimited control as a DeFi Market Maker. The Liquidity Book feature allows to concentrate liquidity into single bins, which leads to more efficient and flexible liquidity provisioning and seamless trading experiences with zero slippage and low fees. To allow concentrated liquidity, the price curve is discretized into bins, which is similar to the tick concept in Uniswap V3. The main difference however, is that LB uses the constant sum price formula instead of the constant product formula.
Metropolis (METRO) tokenoomika ja hinnaanalüüs
Avastage Metropolis (METRO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.
Metropolis (METRO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud
Metropolis (METRO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.
Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:
Koguvaru:
Maksimaalne loodud või loodavate METRO tokenite arv.
Ringlev varu:
Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.
Maksimaalne varu:
METRO tokenite koguarvu range piirang.
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.
Inflatsiooni määr:
Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.
Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?
Suur ringlev varu = suurem likviidsus.
Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.
Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.
Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.
Nüüd, kui te mõistate METRO tokeni tokenoomikat, avastage METRO tokeni reaalajas hinda!
METRO – hinna ennustus
Tahaksite teada, kuhu METRO võiks suunduda? Meie METRO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.
Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi?
MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks.
Lahtiütlus
Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.