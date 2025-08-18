Rohkem infot LIQ

Liquidus hind (LIQ)

1 LIQ/USD reaalajas hind:

$0.062602
$0.062602
-3.30%1D
Liquidus (LIQ) reaalajas hinnagraafik
Liquidus (LIQ) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

+0.09%

-3.34%

-2.54%

-2.54%

Liquidus (LIQ) reaalajas hind on $0.062602. Viimase 24 tunni jooksul LIQ kaubeldud madalaim $ 0.062344 ja kõrgeim $ 0.065288 näitab aktiivset turu volatiivsust. LIQkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.684921 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.03926328.

Lüliajalise tootluse osas on LIQ muutunud +0.09% viimase tunni jooksul, -3.34% 24 tunni vältel -2.54% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Liquidus (LIQ) – turuteave

Liquidus praegune turukapitalisatsioon on $ 226.24K -- 24 tunnise kauplemismahuga. LIQ ringlev varu on 3.61M, mille koguvaru on 6500000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 406.97K.

Liquidus (LIQ) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Liquidus ja USD hinnamuutus $ -0.00216381228079862.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Liquidus ja USD hinnamuutus $ -0.0001795174.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Liquidus ja USD hinnamuutus $ +0.0086751410.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Liquidus ja USD hinnamuutus $ +0.0050850799413699.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00216381228079862-3.34%
30 päeva$ -0.0001795174-0.28%
60 päeva$ +0.0086751410+13.86%
90 päeva$ +0.0050850799413699+8.84%

Mis on Liquidus (LIQ)

Liquidus is a practical tool that allows you to easily stake your crypto assets on the leading DeFi platforms. It simplifies liquidity and staking, earning you premium rates fueled by the decentralised economy. Not only will liquidus provide a more seamless farming experience, but it will pick, sort and show you the best investments for your held assets, helping you make your money go further. Becoming a one stop solution for earning decentralised interest is the main vision for Liquidus.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas.

Üksuse Liquidus (LIQ) allikas

Ametlik veebisait

Liquidus hinna ennustus (USD)

Kui palju on Liquidus (LIQ) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Liquidus (LIQ) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Liquidus nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Liquidus hinna ennustust kohe!

LIQ kohalike valuutade suhtes

Liquidus (LIQ) tokenoomika

Liquidus (LIQ) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LIQ tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Liquidus (LIQ) kohta

Kui palju on Liquidus (LIQ) tänapäeval väärt?
Reaalajas LIQ hind USD on 0.062602 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune LIQ/USD hind?
Praegune hind LIQ/USD on $ 0.062602. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Liquidus turukapitalisatsioon?
LIQ turukapitalisatsioon on $ 226.24K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on LIQ ringlev varu?
LIQ ringlev varu on 3.61M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim LIQ (ATH) hind?
LIQ saavutab ATH hinna summas 0.684921 USD.
Mis oli kõigi aegade LIQ madalaim (ATL) hind?
LIQ nägi ATL hinda summas 0.03926328 USD.
Milline on LIQ kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine LIQ kauplemismaht on -- USD.
Kas LIQ sel aastal kõrgemale ka suundub?
LIQ võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LIQ hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.