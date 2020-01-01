Liquidus (LIQ) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Liquidus (LIQ) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Liquidus (LIQ) teave Liquidus is a practical tool that allows you to easily stake your crypto assets on the leading DeFi platforms. It simplifies liquidity and staking, earning you premium rates fueled by the decentralised economy. Not only will liquidus provide a more seamless farming experience, but it will pick, sort and show you the best investments for your held assets, helping you make your money go further. Becoming a one stop solution for earning decentralised interest is the main vision for Liquidus. Ametlik veebisait: https://liquidus.finance Valge raamat: https://liquidus.finance/LitePaper.pdf

Liquidus (LIQ) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Liquidus (LIQ) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 221.37K $ 221.37K $ 221.37K Koguvaru: $ 6.50M $ 6.50M $ 6.50M Ringlev varu: $ 3.61M $ 3.61M $ 3.61M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 398.22K $ 398.22K $ 398.22K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.684921 $ 0.684921 $ 0.684921 Kõigi aegade madalaim: $ 0.03926328 $ 0.03926328 $ 0.03926328 Praegune hind: $ 0.061264 $ 0.061264 $ 0.061264 Lisateave Liquidus (LIQ) hinna kohta

Liquidus (LIQ) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Liquidus (LIQ) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate LIQ tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: LIQ tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate LIQ tokeni tokenoomikat, avastage LIQ tokeni reaalajas hinda!

