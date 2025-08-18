Mis on Lendle (LEND)

Lendle is committed to redefine lending and borrowing experiences on the Mantle Network. This project stands out as an innovation-driven, decentralized, and non-custodial liquidity market, driven by a core mission to bring fresh innovation and decentralisation to the lending and borrowing landscape. Founded in August 2023, the project's unique features will include expanded lending opportunities, isolated and undercollateralized lending and an enhanced token lock mechanisms with revenue share. With a V1 recently launched and recipients of a Mantle Foundation Builders Grant to design and implement new lending markets' features, Lendle is committed to be the #1 lending market on Mantle. Currently, the $LEND token can be bought and sold on Decentralized Exchances on Mantle. $LEND holders are able to stake their $LEND on Lendle to receive protocol fees in bluechips like ETH, BTC, USDC, USDT and MNT. If you lock your tokens, you also receive the penalty fees from early unlockers. While we keep developping the protocol, some utilities might be added/changed. Stay updated through our docs and socials.

Üksuse Lendle (LEND) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Lendle (LEND) tokenoomika

Lendle (LEND) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LEND tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Lendle (LEND) kohta Kui palju on Lendle (LEND) tänapäeval väärt? Reaalajas LEND hind USD on 0.02046222 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune LEND/USD hind? $ 0.02046222 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind LEND/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Lendle turukapitalisatsioon? LEND turukapitalisatsioon on $ 812.23K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on LEND ringlev varu? LEND ringlev varu on 39.70M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim LEND (ATH) hind? LEND saavutab ATH hinna summas 0.207173 USD . Mis oli kõigi aegade LEND madalaim (ATL) hind? LEND nägi ATL hinda summas 0.00844793 USD . Milline on LEND kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine LEND kauplemismaht on -- USD . Kas LEND sel aastal kõrgemale ka suundub? LEND võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LEND hinna ennustust

