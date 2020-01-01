Lendle (LEND) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Lendle (LEND) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Lendle (LEND) teave Lendle is committed to redefine lending and borrowing experiences on the Mantle Network. This project stands out as an innovation-driven, decentralized, and non-custodial liquidity market, driven by a core mission to bring fresh innovation and decentralisation to the lending and borrowing landscape. Founded in August 2023, the project's unique features will include expanded lending opportunities, isolated and undercollateralized lending and an enhanced token lock mechanisms with revenue share. With a V1 recently launched and recipients of a Mantle Foundation Builders Grant to design and implement new lending markets' features, Lendle is committed to be the #1 lending market on Mantle. Currently, the $LEND token can be bought and sold on Decentralized Exchances on Mantle. $LEND holders are able to stake their $LEND on Lendle to receive protocol fees in bluechips like ETH, BTC, USDC, USDT and MNT. If you lock your tokens, you also receive the penalty fees from early unlockers. While we keep developping the protocol, some utilities might be added/changed. Stay updated through our docs and socials. Ametlik veebisait: https://www.lendle.xyz/ Valge raamat: https://docs.lendle.xyz/miscellaneous/mission-statement Ostke LEND kohe!

Lendle (LEND) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Lendle (LEND) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 827.03K $ 827.03K $ 827.03K Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 39.78M $ 39.78M $ 39.78M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.08M $ 2.08M $ 2.08M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.207173 $ 0.207173 $ 0.207173 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00844793 $ 0.00844793 $ 0.00844793 Praegune hind: $ 0.02084146 $ 0.02084146 $ 0.02084146 Lisateave Lendle (LEND) hinna kohta

Lendle (LEND) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Lendle (LEND) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate LEND tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: LEND tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate LEND tokeni tokenoomikat, avastage LEND tokeni reaalajas hinda!

LEND – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu LEND võiks suunduda? Meie LEND hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake LEND tokeni hinna ennustust kohe!

