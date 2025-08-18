Rohkem infot KOMPETE

KOMPETE Hinnainfo

KOMPETE Valge raamat

KOMPETE Ametlik veebisait

KOMPETE Tokenoomika

KOMPETE Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

KOMPETE logo

KOMPETE hind (KOMPETE)

Loendis mitteolevad

1 KOMPETE/USD reaalajas hind:

$0.00380281
$0.00380281$0.00380281
-4.70%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
KOMPETE (KOMPETE) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 13:41:45 (UTC+8)

KOMPETE (KOMPETE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00379132
$ 0.00379132$ 0.00379132
24 h madal
$ 0.00407069
$ 0.00407069$ 0.00407069
24 h kõrge

$ 0.00379132
$ 0.00379132$ 0.00379132

$ 0.00407069
$ 0.00407069$ 0.00407069

$ 0.054923
$ 0.054923$ 0.054923

$ 0.00130533
$ 0.00130533$ 0.00130533

-0.92%

-4.90%

-9.90%

-9.90%

KOMPETE (KOMPETE) reaalajas hind on $0.00379717. Viimase 24 tunni jooksul KOMPETE kaubeldud madalaim $ 0.00379132 ja kõrgeim $ 0.00407069 näitab aktiivset turu volatiivsust. KOMPETEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.054923 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00130533.

Lüliajalise tootluse osas on KOMPETE muutunud -0.92% viimase tunni jooksul, -4.90% 24 tunni vältel -9.90% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

KOMPETE (KOMPETE) – turuteave

$ 2.57M
$ 2.57M$ 2.57M

--
----

$ 3.23M
$ 3.23M$ 3.23M

676.14M
676.14M 676.14M

850,524,987.0
850,524,987.0 850,524,987.0

KOMPETE praegune turukapitalisatsioon on $ 2.57M -- 24 tunnise kauplemismahuga. KOMPETE ringlev varu on 676.14M, mille koguvaru on 850524987.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.23M.

KOMPETE (KOMPETE) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse KOMPETE ja USD hinnamuutus $ -0.000196058168783924.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse KOMPETE ja USD hinnamuutus $ -0.0003947625.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse KOMPETE ja USD hinnamuutus $ +0.0003766090.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse KOMPETE ja USD hinnamuutus $ -0.002825046606017207.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000196058168783924-4.90%
30 päeva$ -0.0003947625-10.39%
60 päeva$ +0.0003766090+9.92%
90 päeva$ -0.002825046606017207-42.66%

Mis on KOMPETE (KOMPETE)

KOMPETE is the ultimate online gaming metaverse platform, featuring popular games such as Battle Royale, Kart Race, Social Deduction, Basketball, and more coming soon! Powered by the KOMPETE Token, our ecosystem is revolutionizing the Play-to-Earn model, offering unmatched freedom and value for players. For the first time ever, players can own their items onchain, trade freely, and earn in a seamless experience. Our mission is simple: to bridge the gap between crypto and gaming by onboarding the mass market. KOMPETE is currently in early access, which means you're early!

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse KOMPETE (KOMPETE) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

KOMPETE hinna ennustus (USD)

Kui palju on KOMPETE (KOMPETE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie KOMPETE (KOMPETE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida KOMPETE nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake KOMPETE hinna ennustust kohe!

KOMPETE kohalike valuutade suhtes

KOMPETE (KOMPETE) tokenoomika

KOMPETE (KOMPETE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KOMPETE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse KOMPETE (KOMPETE) kohta

Kui palju on KOMPETE (KOMPETE) tänapäeval väärt?
Reaalajas KOMPETE hind USD on 0.00379717 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune KOMPETE/USD hind?
Praegune hind KOMPETE/USD on $ 0.00379717. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on KOMPETE turukapitalisatsioon?
KOMPETE turukapitalisatsioon on $ 2.57M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on KOMPETE ringlev varu?
KOMPETE ringlev varu on 676.14M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim KOMPETE (ATH) hind?
KOMPETE saavutab ATH hinna summas 0.054923 USD.
Mis oli kõigi aegade KOMPETE madalaim (ATL) hind?
KOMPETE nägi ATL hinda summas 0.00130533 USD.
Milline on KOMPETE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine KOMPETE kauplemismaht on -- USD.
Kas KOMPETE sel aastal kõrgemale ka suundub?
KOMPETE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KOMPETE hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 13:41:45 (UTC+8)

KOMPETE (KOMPETE) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.