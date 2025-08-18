Mis on KOMPETE (KOMPETE)

KOMPETE is the ultimate online gaming metaverse platform, featuring popular games such as Battle Royale, Kart Race, Social Deduction, Basketball, and more coming soon! Powered by the KOMPETE Token, our ecosystem is revolutionizing the Play-to-Earn model, offering unmatched freedom and value for players. For the first time ever, players can own their items onchain, trade freely, and earn in a seamless experience. Our mission is simple: to bridge the gap between crypto and gaming by onboarding the mass market. KOMPETE is currently in early access, which means you're early!

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse KOMPETE (KOMPETE) kohta Kui palju on KOMPETE (KOMPETE) tänapäeval väärt? Reaalajas KOMPETE hind USD on 0.00379717 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune KOMPETE/USD hind? $ 0.00379717 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind KOMPETE/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on KOMPETE turukapitalisatsioon? KOMPETE turukapitalisatsioon on $ 2.57M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on KOMPETE ringlev varu? KOMPETE ringlev varu on 676.14M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim KOMPETE (ATH) hind? KOMPETE saavutab ATH hinna summas 0.054923 USD . Mis oli kõigi aegade KOMPETE madalaim (ATL) hind? KOMPETE nägi ATL hinda summas 0.00130533 USD . Milline on KOMPETE kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine KOMPETE kauplemismaht on -- USD . Kas KOMPETE sel aastal kõrgemale ka suundub? KOMPETE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KOMPETE hinna ennustust

