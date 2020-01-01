KOMPETE (KOMPETE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi KOMPETE (KOMPETE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

KOMPETE (KOMPETE) teave KOMPETE is the ultimate online gaming metaverse platform, featuring popular games such as Battle Royale, Kart Race, Social Deduction, Basketball, and more coming soon! Powered by the KOMPETE Token, our ecosystem is revolutionizing the Play-to-Earn model, offering unmatched freedom and value for players. For the first time ever, players can own their items onchain, trade freely, and earn in a seamless experience. Our mission is simple: to bridge the gap between crypto and gaming by onboarding the mass market. KOMPETE is currently in early access, which means you're early! Ametlik veebisait: https://kompete.game/ Valge raamat: https://modernize-games.gitbook.io/kompete-token-whitepaper/ Ostke KOMPETE kohe!

KOMPETE (KOMPETE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage KOMPETE (KOMPETE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.50M $ 2.50M $ 2.50M Koguvaru: $ 850.52M $ 850.52M $ 850.52M Ringlev varu: $ 676.14M $ 676.14M $ 676.14M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.15M $ 3.15M $ 3.15M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.054923 $ 0.054923 $ 0.054923 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00130533 $ 0.00130533 $ 0.00130533 Praegune hind: $ 0.00370712 $ 0.00370712 $ 0.00370712 Lisateave KOMPETE (KOMPETE) hinna kohta

KOMPETE (KOMPETE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud KOMPETE (KOMPETE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate KOMPETE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: KOMPETE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate KOMPETE tokeni tokenoomikat, avastage KOMPETE tokeni reaalajas hinda!

KOMPETE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu KOMPETE võiks suunduda? Meie KOMPETE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake KOMPETE tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!