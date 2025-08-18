Mis on Kleros (PNK)

Kleros is a blockchain Dispute Resolution Layer that provides fast, secure and affordable arbitration for virtually everything. Kleros uses blockchain and crowdsourced specialists to adjudicate disputes in a fast, secure and affordable way. Kleros connects users who need to solve disputes with jurors who have the right skills to solve them. Crowdsourcing taps into a global pool of jurors. Blockchain technology guarantees evidence integrity, transparency in jury selection and incentives for honest rulings

Üksuse Kleros (PNK) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

PNK kohalike valuutade suhtes

Kleros (PNK) tokenoomika

Kleros (PNK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PNK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Kui palju on Kleros (PNK) tänapäeval väärt? Reaalajas PNK hind USD on 0.03435964 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune PNK/USD hind? $ 0.03435964 . Milline on Kleros turukapitalisatsioon? PNK turukapitalisatsioon on $ 24.90M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on PNK ringlev varu? PNK ringlev varu on 724.19M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim PNK (ATH) hind? PNK saavutab ATH hinna summas 0.380218 USD . Mis oli kõigi aegade PNK madalaim (ATL) hind? PNK nägi ATL hinda summas 0.00195902 USD .

