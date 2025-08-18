Rohkem infot PNK

Kleros logo

Kleros hind (PNK)

1 PNK/USD reaalajas hind:

$0.03440381
-1.00%1D
USD
Kleros (PNK) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:31:05 (UTC+8)

Kleros (PNK) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.03428458
24 h madal
$ 0.03524582
24 h kõrge

$ 0.03428458
$ 0.03524582
$ 0.380218
$ 0.00195902
+0.04%

-1.18%

-2.14%

-2.14%

Kleros (PNK) reaalajas hind on $0.03435964. Viimase 24 tunni jooksul PNK kaubeldud madalaim $ 0.03428458 ja kõrgeim $ 0.03524582 näitab aktiivset turu volatiivsust. PNKkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.380218 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00195902.

Lüliajalise tootluse osas on PNK muutunud +0.04% viimase tunni jooksul, -1.18% 24 tunni vältel -2.14% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Kleros (PNK) – turuteave

$ 24.90M
--
$ 27.68M
724.19M
805,294,704.0
Kleros praegune turukapitalisatsioon on $ 24.90M -- 24 tunnise kauplemismahuga. PNK ringlev varu on 724.19M, mille koguvaru on 805294704.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 27.68M.

Kleros (PNK) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Kleros ja USD hinnamuutus $ -0.00041264185719826.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Kleros ja USD hinnamuutus $ +0.0158194290.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Kleros ja USD hinnamuutus $ +0.0491100650.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Kleros ja USD hinnamuutus $ +0.02015936503505933.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00041264185719826-1.18%
30 päeva$ +0.0158194290+46.04%
60 päeva$ +0.0491100650+142.93%
90 päeva$ +0.02015936503505933+141.96%

Mis on Kleros (PNK)

Kleros is a blockchain Dispute Resolution Layer that provides fast, secure and affordable arbitration for virtually everything. Kleros uses blockchain and crowdsourced specialists to adjudicate disputes in a fast, secure and affordable way. Kleros connects users who need to solve disputes with jurors who have the right skills to solve them. Crowdsourcing taps into a global pool of jurors. Blockchain technology guarantees evidence integrity, transparency in jury selection and incentives for honest rulings

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Kleros (PNK) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Kleros hinna ennustus (USD)

Kui palju on Kleros (PNK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Kleros (PNK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Kleros nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Kleros hinna ennustust kohe!

PNK kohalike valuutade suhtes

Kleros (PNK) tokenoomika

Kleros (PNK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PNK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Kleros (PNK) kohta

Kui palju on Kleros (PNK) tänapäeval väärt?
Reaalajas PNK hind USD on 0.03435964 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PNK/USD hind?
Praegune hind PNK/USD on $ 0.03435964. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Kleros turukapitalisatsioon?
PNK turukapitalisatsioon on $ 24.90M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PNK ringlev varu?
PNK ringlev varu on 724.19M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PNK (ATH) hind?
PNK saavutab ATH hinna summas 0.380218 USD.
Mis oli kõigi aegade PNK madalaim (ATL) hind?
PNK nägi ATL hinda summas 0.00195902 USD.
Milline on PNK kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PNK kauplemismaht on -- USD.
Kas PNK sel aastal kõrgemale ka suundub?
PNK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PNK hinna ennustust.
