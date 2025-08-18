Mis on Kepler (AVIA)

AVIA is the native token of an innovative project developed by Kepler, a company specializing in the aeronautics sector. This project aims to modernize and optimize the value chains of the aerospace industry through blockchain-based solutions. AVIA is designed to facilitate transactions, enhance traceability, and improve operational efficiency within this ecosystem. Leveraging decentralized technologies, the project seeks to provide greater transparency and improved connectivity for stakeholders in the aeronautics industry.

Üksuse Kepler (AVIA) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Kepler hinna ennustus (USD)

Kui palju on Kepler (AVIA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Kepler (AVIA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Kepler nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Kepler hinna ennustust kohe!

AVIA kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Kepler (AVIA) tokenoomika

Kepler (AVIA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AVIA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Kepler (AVIA) kohta Kui palju on Kepler (AVIA) tänapäeval väärt? Reaalajas AVIA hind USD on 0.03818699 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune AVIA/USD hind? $ 0.03818699 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind AVIA/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Kepler turukapitalisatsioon? AVIA turukapitalisatsioon on $ 3.80M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on AVIA ringlev varu? AVIA ringlev varu on 99.61M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim AVIA (ATH) hind? AVIA saavutab ATH hinna summas 0.353967 USD . Mis oli kõigi aegade AVIA madalaim (ATL) hind? AVIA nägi ATL hinda summas 0.03432404 USD . Milline on AVIA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine AVIA kauplemismaht on -- USD . Kas AVIA sel aastal kõrgemale ka suundub? AVIA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AVIA hinna ennustust

