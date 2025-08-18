Rohkem infot AVIA

Kepler hind (AVIA)

1 AVIA/USD reaalajas hind:

-3.60%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Kepler (AVIA) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:30:52 (UTC+8)

Kepler (AVIA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

-1.72%

-3.66%

-5.55%

-5.55%

Kepler (AVIA) reaalajas hind on $0.03818699. Viimase 24 tunni jooksul AVIA kaubeldud madalaim $ 0.03850874 ja kõrgeim $ 0.04122881 näitab aktiivset turu volatiivsust. AVIAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.353967 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.03432404.

Lüliajalise tootluse osas on AVIA muutunud -1.72% viimase tunni jooksul, -3.66% 24 tunni vältel -5.55% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Kepler (AVIA) – turuteave

Kepler praegune turukapitalisatsioon on $ 3.80M -- 24 tunnise kauplemismahuga. AVIA ringlev varu on 99.61M, mille koguvaru on 100000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.82M.

Kepler (AVIA) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Kepler ja USD hinnamuutus $ -0.00145404600232156.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Kepler ja USD hinnamuutus $ -0.0095457011.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Kepler ja USD hinnamuutus $ -0.0037561907.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Kepler ja USD hinnamuutus $ -0.01560666354189101.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00145404600232156-3.66%
30 päeva$ -0.0095457011-24.99%
60 päeva$ -0.0037561907-9.83%
90 päeva$ -0.01560666354189101-29.01%

Mis on Kepler (AVIA)

AVIA is the native token of an innovative project developed by Kepler, a company specializing in the aeronautics sector. This project aims to modernize and optimize the value chains of the aerospace industry through blockchain-based solutions. AVIA is designed to facilitate transactions, enhance traceability, and improve operational efficiency within this ecosystem. Leveraging decentralized technologies, the project seeks to provide greater transparency and improved connectivity for stakeholders in the aeronautics industry.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Kepler (AVIA) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Kepler hinna ennustus (USD)

Kui palju on Kepler (AVIA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Kepler (AVIA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Kepler nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Kepler hinna ennustust kohe!

AVIA kohalike valuutade suhtes

Kepler (AVIA) tokenoomika

Kepler (AVIA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AVIA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Kepler (AVIA) kohta

Kui palju on Kepler (AVIA) tänapäeval väärt?
Reaalajas AVIA hind USD on 0.03818699 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune AVIA/USD hind?
Praegune hind AVIA/USD on $ 0.03818699. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Kepler turukapitalisatsioon?
AVIA turukapitalisatsioon on $ 3.80M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on AVIA ringlev varu?
AVIA ringlev varu on 99.61M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim AVIA (ATH) hind?
AVIA saavutab ATH hinna summas 0.353967 USD.
Mis oli kõigi aegade AVIA madalaim (ATL) hind?
AVIA nägi ATL hinda summas 0.03432404 USD.
Milline on AVIA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine AVIA kauplemismaht on -- USD.
Kas AVIA sel aastal kõrgemale ka suundub?
AVIA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AVIA hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:30:52 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.