Kepler (AVIA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Kepler (AVIA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Kepler (AVIA) teave AVIA is the native token of an innovative project developed by Kepler, a company specializing in the aeronautics sector. This project aims to modernize and optimize the value chains of the aerospace industry through blockchain-based solutions. AVIA is designed to facilitate transactions, enhance traceability, and improve operational efficiency within this ecosystem. Leveraging decentralized technologies, the project seeks to provide greater transparency and improved connectivity for stakeholders in the aeronautics industry. Ametlik veebisait: https://www.keplerdigitals.io/ Valge raamat: https://kepler-digitals.gitbook.io/kepler-digitals-white-paper Ostke AVIA kohe!

Kepler (AVIA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Kepler (AVIA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 3.63M $ 3.63M $ 3.63M Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 99.61M $ 99.61M $ 99.61M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.65M $ 3.65M $ 3.65M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.353967 $ 0.353967 $ 0.353967 Kõigi aegade madalaim: $ 0.03432404 $ 0.03432404 $ 0.03432404 Praegune hind: $ 0.03645271 $ 0.03645271 $ 0.03645271 Lisateave Kepler (AVIA) hinna kohta

Kepler (AVIA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Kepler (AVIA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate AVIA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: AVIA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate AVIA tokeni tokenoomikat, avastage AVIA tokeni reaalajas hinda!

AVIA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu AVIA võiks suunduda? Meie AVIA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake AVIA tokeni hinna ennustust kohe!

