Keanu ($KNU) is a meme token inspired by the cultural phenomenon of Keanu Reeves, embodying themes of kindness and viral meme culture. The project focuses on creating a strong community-driven ecosystem while leveraging viral narratives and innovative strategies. With a set of five core 'commandments,' Keanu aims to cultivate a cult-like following, leveraging Keanu Reeves' nice-guy image to promote a wholesome movement for change in an often overly competitive market.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Keanu (KNU) kohta Kui palju on Keanu (KNU) tänapäeval väärt? Reaalajas KNU hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune KNU/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind KNU/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Keanu turukapitalisatsioon? KNU turukapitalisatsioon on $ 17.18K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on KNU ringlev varu? KNU ringlev varu on 992.58M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim KNU (ATH) hind? KNU saavutab ATH hinna summas 0.00552793 USD . Mis oli kõigi aegade KNU madalaim (ATL) hind? KNU nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on KNU kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine KNU kauplemismaht on -- USD . Kas KNU sel aastal kõrgemale ka suundub? KNU võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KNU hinna ennustust

