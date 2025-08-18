Rohkem infot KDR

KDR Hinnainfo

KDR Ametlik veebisait

KDR Tokenoomika

KDR Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

KDR logo

KDR hind (KDR)

Loendis mitteolevad

1 KDR/USD reaalajas hind:

$0.01469602
$0.01469602$0.01469602
-8.30%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
KDR (KDR) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 17:14:31 (UTC+8)

KDR (KDR) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.01469664
$ 0.01469664$ 0.01469664
24 h madal
$ 0.0163456
$ 0.0163456$ 0.0163456
24 h kõrge

$ 0.01469664
$ 0.01469664$ 0.01469664

$ 0.0163456
$ 0.0163456$ 0.0163456

$ 0.389192
$ 0.389192$ 0.389192

$ 0.00669518
$ 0.00669518$ 0.00669518

-1.23%

-8.38%

+46.18%

+46.18%

KDR (KDR) reaalajas hind on $0.01469602. Viimase 24 tunni jooksul KDR kaubeldud madalaim $ 0.01469664 ja kõrgeim $ 0.0163456 näitab aktiivset turu volatiivsust. KDRkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.389192 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00669518.

Lüliajalise tootluse osas on KDR muutunud -1.23% viimase tunni jooksul, -8.38% 24 tunni vältel +46.18% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

KDR (KDR) – turuteave

$ 221.93K
$ 221.93K$ 221.93K

--
----

$ 1.47M
$ 1.47M$ 1.47M

15.10M
15.10M 15.10M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

KDR praegune turukapitalisatsioon on $ 221.93K -- 24 tunnise kauplemismahuga. KDR ringlev varu on 15.10M, mille koguvaru on 100000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.47M.

KDR (KDR) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse KDR ja USD hinnamuutus $ -0.00134507706828758.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse KDR ja USD hinnamuutus $ +0.0124406482.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse KDR ja USD hinnamuutus $ +0.0109629046.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse KDR ja USD hinnamuutus $ +0.000247187042965514.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00134507706828758-8.38%
30 päeva$ +0.0124406482+84.65%
60 päeva$ +0.0109629046+74.60%
90 päeva$ +0.000247187042965514+1.71%

Mis on KDR (KDR)

Kaidro: Clan Battles" offers a unique gameplay experience by seamlessly blending elements from ARPG, MOBA, and Platforming genres, emphasizing three core pillars.The customization feature empowers players to personalize Pilots, Mechs, Weapons, Mech Abilities, Spirit Guardians, and Astral Abilities. KDR, is the primary in-game currency and integrates with NFTs for asset ownership. Demand is driven by its dual functionality, creating a vibrant virtual economy. Scarcity is enhanced through limited NFT releases and fixed token supply. The Play-to-Earn model rewards users, fostering engagement and retention within the gaming community.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse KDR (KDR) allikas

Ametlik veebisait

KDR hinna ennustus (USD)

Kui palju on KDR (KDR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie KDR (KDR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida KDR nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake KDR hinna ennustust kohe!

KDR kohalike valuutade suhtes

KDR (KDR) tokenoomika

KDR (KDR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KDR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse KDR (KDR) kohta

Kui palju on KDR (KDR) tänapäeval väärt?
Reaalajas KDR hind USD on 0.01469602 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune KDR/USD hind?
Praegune hind KDR/USD on $ 0.01469602. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on KDR turukapitalisatsioon?
KDR turukapitalisatsioon on $ 221.93K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on KDR ringlev varu?
KDR ringlev varu on 15.10M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim KDR (ATH) hind?
KDR saavutab ATH hinna summas 0.389192 USD.
Mis oli kõigi aegade KDR madalaim (ATL) hind?
KDR nägi ATL hinda summas 0.00669518 USD.
Milline on KDR kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine KDR kauplemismaht on -- USD.
Kas KDR sel aastal kõrgemale ka suundub?
KDR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KDR hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 17:14:31 (UTC+8)

KDR (KDR) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.