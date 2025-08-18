Mis on KDR (KDR)

Kaidro: Clan Battles" offers a unique gameplay experience by seamlessly blending elements from ARPG, MOBA, and Platforming genres, emphasizing three core pillars.The customization feature empowers players to personalize Pilots, Mechs, Weapons, Mech Abilities, Spirit Guardians, and Astral Abilities. KDR, is the primary in-game currency and integrates with NFTs for asset ownership. Demand is driven by its dual functionality, creating a vibrant virtual economy. Scarcity is enhanced through limited NFT releases and fixed token supply. The Play-to-Earn model rewards users, fostering engagement and retention within the gaming community.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse KDR (KDR) allikas Ametlik veebisait

KDR hinna ennustus (USD)

Kui palju on KDR (KDR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie KDR (KDR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida KDR nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake KDR hinna ennustust kohe!

KDR kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

KDR (KDR) tokenoomika

KDR (KDR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KDR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse KDR (KDR) kohta Kui palju on KDR (KDR) tänapäeval väärt? Reaalajas KDR hind USD on 0.01469602 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune KDR/USD hind? $ 0.01469602 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind KDR/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on KDR turukapitalisatsioon? KDR turukapitalisatsioon on $ 221.93K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on KDR ringlev varu? KDR ringlev varu on 15.10M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim KDR (ATH) hind? KDR saavutab ATH hinna summas 0.389192 USD . Mis oli kõigi aegade KDR madalaim (ATL) hind? KDR nägi ATL hinda summas 0.00669518 USD . Milline on KDR kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine KDR kauplemismaht on -- USD . Kas KDR sel aastal kõrgemale ka suundub? KDR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KDR hinna ennustust

KDR (KDR) Olulised valdkonna uudised