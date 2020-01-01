KDR (KDR) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi KDR (KDR) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

KDR (KDR) teave Kaidro: Clan Battles" offers a unique gameplay experience by seamlessly blending elements from ARPG, MOBA, and Platforming genres, emphasizing three core pillars.The customization feature empowers players to personalize Pilots, Mechs, Weapons, Mech Abilities, Spirit Guardians, and Astral Abilities. KDR, is the primary in-game currency and integrates with NFTs for asset ownership. Demand is driven by its dual functionality, creating a vibrant virtual economy. Scarcity is enhanced through limited NFT releases and fixed token supply. The Play-to-Earn model rewards users, fostering engagement and retention within the gaming community. Ametlik veebisait: https://kaidro.com/ Ostke KDR kohe!

KDR (KDR) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage KDR (KDR) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 179.12K $ 179.12K $ 179.12K Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 15.10M $ 15.10M $ 15.10M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.19M $ 1.19M $ 1.19M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.389192 $ 0.389192 $ 0.389192 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00669518 $ 0.00669518 $ 0.00669518 Praegune hind: $ 0.01186666 $ 0.01186666 $ 0.01186666 Lisateave KDR (KDR) hinna kohta

KDR (KDR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud KDR (KDR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate KDR tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: KDR tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate KDR tokeni tokenoomikat, avastage KDR tokeni reaalajas hinda!

KDR – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu KDR võiks suunduda? Meie KDR hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake KDR tokeni hinna ennustust kohe!

