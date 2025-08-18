Rohkem infot JUICY

JUICY Hinnainfo

JUICY Ametlik veebisait

JUICY Tokenoomika

JUICY Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

JUICY logo

JUICY hind (JUICY)

Loendis mitteolevad

1 JUICY/USD reaalajas hind:

$0.0010986
$0.0010986$0.0010986
+18.80%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
JUICY (JUICY) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 14:52:45 (UTC+8)

JUICY (JUICY) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0.00129037
$ 0.00129037$ 0.00129037
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00129037
$ 0.00129037$ 0.00129037

$ 0.065988
$ 0.065988$ 0.065988

$ 0
$ 0$ 0

-2.35%

+17.56%

+4.06%

+4.06%

JUICY (JUICY) reaalajas hind on $0.00108681. Viimase 24 tunni jooksul JUICY kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0.00129037 näitab aktiivset turu volatiivsust. JUICYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.065988 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on JUICY muutunud -2.35% viimase tunni jooksul, +17.56% 24 tunni vältel +4.06% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

JUICY (JUICY) – turuteave

$ 523.13K
$ 523.13K$ 523.13K

--
----

$ 1.10M
$ 1.10M$ 1.10M

476.18M
476.18M 476.18M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

JUICY praegune turukapitalisatsioon on $ 523.13K -- 24 tunnise kauplemismahuga. JUICY ringlev varu on 476.18M, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.10M.

JUICY (JUICY) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse JUICY ja USD hinnamuutus $ +0.00016231.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse JUICY ja USD hinnamuutus $ -0.0005361943.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse JUICY ja USD hinnamuutus $ -0.0006789535.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse JUICY ja USD hinnamuutus $ -0.003625696712849094.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00016231+17.56%
30 päeva$ -0.0005361943-49.33%
60 päeva$ -0.0006789535-62.47%
90 päeva$ -0.003625696712849094-76.93%

Mis on JUICY (JUICY)

Juicy is a revolutionary Web3 content creator platform designed to empower creators and enhance their connection with audiences. By leveraging blockchain technology, Juicy provides a decentralized, transparent, and fair ecosystem where creators can monetize their content directly, without the constraints of traditional platforms. Juicy token is tradeable like a meme but powers the Web3 social media platform Enjoy Juicy.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse JUICY (JUICY) allikas

Ametlik veebisait

JUICY hinna ennustus (USD)

Kui palju on JUICY (JUICY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie JUICY (JUICY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida JUICY nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake JUICY hinna ennustust kohe!

JUICY kohalike valuutade suhtes

JUICY (JUICY) tokenoomika

JUICY (JUICY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet JUICY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse JUICY (JUICY) kohta

Kui palju on JUICY (JUICY) tänapäeval väärt?
Reaalajas JUICY hind USD on 0.00108681 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune JUICY/USD hind?
Praegune hind JUICY/USD on $ 0.00108681. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on JUICY turukapitalisatsioon?
JUICY turukapitalisatsioon on $ 523.13K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on JUICY ringlev varu?
JUICY ringlev varu on 476.18M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim JUICY (ATH) hind?
JUICY saavutab ATH hinna summas 0.065988 USD.
Mis oli kõigi aegade JUICY madalaim (ATL) hind?
JUICY nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on JUICY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine JUICY kauplemismaht on -- USD.
Kas JUICY sel aastal kõrgemale ka suundub?
JUICY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake JUICY hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 14:52:45 (UTC+8)

JUICY (JUICY) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.