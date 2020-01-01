JUICY (JUICY) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi JUICY (JUICY) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

JUICY (JUICY) teave Juicy is a revolutionary Web3 content creator platform designed to empower creators and enhance their connection with audiences. By leveraging blockchain technology, Juicy provides a decentralized, transparent, and fair ecosystem where creators can monetize their content directly, without the constraints of traditional platforms. Juicy token is tradeable like a meme but powers the Web3 social media platform Enjoy Juicy. Ametlik veebisait: https://enjoyjuicy.com/ Ostke JUICY kohe!

JUICY (JUICY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage JUICY (JUICY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 573.53K $ 573.53K $ 573.53K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 536.18M $ 536.18M $ 536.18M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.07M $ 1.07M $ 1.07M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.065988 $ 0.065988 $ 0.065988 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00047565 $ 0.00047565 $ 0.00047565 Praegune hind: $ 0.00106407 $ 0.00106407 $ 0.00106407 Lisateave JUICY (JUICY) hinna kohta

JUICY (JUICY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud JUICY (JUICY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate JUICY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: JUICY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate JUICY tokeni tokenoomikat, avastage JUICY tokeni reaalajas hinda!

JUICY – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu JUICY võiks suunduda? Meie JUICY hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake JUICY tokeni hinna ennustust kohe!

