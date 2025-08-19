Rohkem infot $JUICE

$JUICE Hinnainfo

$JUICE Valge raamat

$JUICE Ametlik veebisait

$JUICE Tokenoomika

$JUICE Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Juice logo

Juice hind ($JUICE)

Loendis mitteolevad

1 $JUICE/USD reaalajas hind:

$0.078616
$0.078616$0.078616
-7.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Juice ($JUICE) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-19 00:46:06 (UTC+8)

Juice ($JUICE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.077374
$ 0.077374$ 0.077374
24 h madal
$ 0.084583
$ 0.084583$ 0.084583
24 h kõrge

$ 0.077374
$ 0.077374$ 0.077374

$ 0.084583
$ 0.084583$ 0.084583

$ 0.76994
$ 0.76994$ 0.76994

$ 0.050645
$ 0.050645$ 0.050645

-0.40%

-7.03%

-1.64%

-1.64%

Juice ($JUICE) reaalajas hind on $0.078616. Viimase 24 tunni jooksul $JUICE kaubeldud madalaim $ 0.077374 ja kõrgeim $ 0.084583 näitab aktiivset turu volatiivsust. $JUICEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.76994 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.050645.

Lüliajalise tootluse osas on $JUICE muutunud -0.40% viimase tunni jooksul, -7.03% 24 tunni vältel -1.64% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Juice ($JUICE) – turuteave

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 786.16K
$ 786.16K$ 786.16K

0.00
0.00 0.00

10,000,000.0
10,000,000.0 10,000,000.0

Juice praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 -- 24 tunnise kauplemismahuga. $JUICE ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 10000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 786.16K.

Juice ($JUICE) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Juice ja USD hinnamuutus $ -0.00594534211846634.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Juice ja USD hinnamuutus $ +0.0316433488.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Juice ja USD hinnamuutus $ +0.0208485622.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Juice ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00594534211846634-7.03%
30 päeva$ +0.0316433488+40.25%
60 päeva$ +0.0208485622+26.52%
90 päeva$ 0--

Mis on Juice ($JUICE)

JuiceBot is a trading bot designed to make buying and selling cryptocurrency simple, straightforward and rewarding and $JUICE is the native token and driving force behind JuiceBot. Rewards, a points system and gamified farming of $JUICE are available to all JuiceBot users.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Juice ($JUICE) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Juice hinna ennustus (USD)

Kui palju on Juice ($JUICE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Juice ($JUICE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Juice nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Juice hinna ennustust kohe!

$JUICE kohalike valuutade suhtes

Juice ($JUICE) tokenoomika

Juice ($JUICE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet $JUICE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Juice ($JUICE) kohta

Kui palju on Juice ($JUICE) tänapäeval väärt?
Reaalajas $JUICE hind USD on 0.078616 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune $JUICE/USD hind?
Praegune hind $JUICE/USD on $ 0.078616. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Juice turukapitalisatsioon?
$JUICE turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on $JUICE ringlev varu?
$JUICE ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim $JUICE (ATH) hind?
$JUICE saavutab ATH hinna summas 0.76994 USD.
Mis oli kõigi aegade $JUICE madalaim (ATL) hind?
$JUICE nägi ATL hinda summas 0.050645 USD.
Milline on $JUICE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine $JUICE kauplemismaht on -- USD.
Kas $JUICE sel aastal kõrgemale ka suundub?
$JUICE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake $JUICE hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-19 00:46:06 (UTC+8)

Juice ($JUICE) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.