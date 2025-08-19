Mis on Juice ($JUICE)

JuiceBot is a trading bot designed to make buying and selling cryptocurrency simple, straightforward and rewarding and $JUICE is the native token and driving force behind JuiceBot. Rewards, a points system and gamified farming of $JUICE are available to all JuiceBot users.

Üksuse Juice ($JUICE) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Juice ($JUICE) tokenoomika

Juice ($JUICE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet $JUICE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Juice ($JUICE) kohta Kui palju on Juice ($JUICE) tänapäeval väärt? Reaalajas $JUICE hind USD on 0.078616 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune $JUICE/USD hind? $ 0.078616 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind $JUICE/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Juice turukapitalisatsioon? $JUICE turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on $JUICE ringlev varu? $JUICE ringlev varu on 0.00 USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim $JUICE (ATH) hind? $JUICE saavutab ATH hinna summas 0.76994 USD . Mis oli kõigi aegade $JUICE madalaim (ATL) hind? $JUICE nägi ATL hinda summas 0.050645 USD . Milline on $JUICE kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine $JUICE kauplemismaht on -- USD . Kas $JUICE sel aastal kõrgemale ka suundub? $JUICE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake $JUICE hinna ennustust

Juice ($JUICE) Olulised valdkonna uudised