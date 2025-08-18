Mis on ivault (IVT)

The ivault Token powers the "ivault - Share, earn, connect" mobile app for iOS and Android. It gives you access to earning cash by renting and selling items, connecting with like-minded people, and earning rewards by collecting eco-points. Using ivault is inherently more sustainable than buying new. It bypasses today’s inflationary pressures and strengthens neighborliness – while helping to cut the carbon pressure that comes from manufacturing unnecessary “stuff”. Join the revolution! ivault is the next-gen Web3 lifestyle app rewarding sustainable actions.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse ivault (IVT) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

ivault hinna ennustus (USD)

Kui palju on ivault (IVT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ivault (IVT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ivault nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake ivault hinna ennustust kohe!

IVT kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

ivault (IVT) tokenoomika

ivault (IVT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet IVT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ivault (IVT) kohta Kui palju on ivault (IVT) tänapäeval väärt? Reaalajas IVT hind USD on 0.01767826 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune IVT/USD hind? $ 0.01767826 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind IVT/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on ivault turukapitalisatsioon? IVT turukapitalisatsioon on $ 2.88M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on IVT ringlev varu? IVT ringlev varu on 162.47M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim IVT (ATH) hind? IVT saavutab ATH hinna summas 0.063788 USD . Mis oli kõigi aegade IVT madalaim (ATL) hind? IVT nägi ATL hinda summas 0.01185343 USD . Milline on IVT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine IVT kauplemismaht on -- USD . Kas IVT sel aastal kõrgemale ka suundub? IVT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake IVT hinna ennustust

ivault (IVT) Olulised valdkonna uudised