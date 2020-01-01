ivault (IVT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi ivault (IVT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

ivault (IVT) teave The ivault Token powers the "ivault - Share, earn, connect" mobile app for iOS and Android. It gives you access to earning cash by renting and selling items, connecting with like-minded people, and earning rewards by collecting eco-points. Using ivault is inherently more sustainable than buying new. It bypasses today’s inflationary pressures and strengthens neighborliness – while helping to cut the carbon pressure that comes from manufacturing unnecessary “stuff”. Join the revolution! ivault is the next-gen Web3 lifestyle app rewarding sustainable actions. Ametlik veebisait: https://ivault.io Valge raamat: https://whitepaper.ivault.io Ostke IVT kohe!

ivault (IVT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage ivault (IVT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.76M $ 2.76M $ 2.76M Koguvaru: $ 1.20B $ 1.20B $ 1.20B Ringlev varu: $ 162.47M $ 162.47M $ 162.47M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 20.40M $ 20.40M $ 20.40M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.063788 $ 0.063788 $ 0.063788 Kõigi aegade madalaim: $ 0.01185343 $ 0.01185343 $ 0.01185343 Praegune hind: $ 0.01700862 $ 0.01700862 $ 0.01700862 Lisateave ivault (IVT) hinna kohta

ivault (IVT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud ivault (IVT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate IVT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: IVT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate IVT tokeni tokenoomikat, avastage IVT tokeni reaalajas hinda!

IVT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu IVT võiks suunduda? Meie IVT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake IVT tokeni hinna ennustust kohe!

