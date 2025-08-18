Mis on Internet Token (INT)

The Internet Token $INT is a new cryptocurrency with a twist: it integrates a weekly lottery system where holders can win cash prizes. When you buy $INT, you automatically get lottery tickets (Ticket NFTs) for a chance to win a share of the weekly pot, which grows with each buy.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Internet Token (INT) kohta Kui palju on Internet Token (INT) tänapäeval väärt? Reaalajas INT hind USD on 0.00399959 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune INT/USD hind? $ 0.00399959 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind INT/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Internet Token turukapitalisatsioon? INT turukapitalisatsioon on $ 1.52M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on INT ringlev varu? INT ringlev varu on 380.72M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim INT (ATH) hind? INT saavutab ATH hinna summas 0.096725 USD . Mis oli kõigi aegade INT madalaim (ATL) hind? INT nägi ATL hinda summas 0.00149396 USD . Milline on INT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine INT kauplemismaht on -- USD . Kas INT sel aastal kõrgemale ka suundub? INT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake INT hinna ennustust

