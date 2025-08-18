Rohkem infot INT

Internet Token (INT) reaalajas hinnagraafik
Internet Token (INT) hinna teave (USD)

$ 0.00397997
$ 0.00397997
$ 0.00423346
$ 0.00423346
$ 0.00397997
$ 0.00397997

$ 0.00423346
$ 0.00423346

$ 0.096725
$ 0.096725

$ 0.00149396
$ 0.00149396

Internet Token (INT) reaalajas hind on $0.00399959. Viimase 24 tunni jooksul INT kaubeldud madalaim $ 0.00397997 ja kõrgeim $ 0.00423346 näitab aktiivset turu volatiivsust. INTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.096725 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00149396.

Lüliajalise tootluse osas on INT muutunud -0.30% viimase tunni jooksul, -3.70% 24 tunni vältel -16.09% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Internet Token (INT) – turuteave

$ 1.52M
$ 1.52M

--
----

$ 3.43M
$ 3.43M

380.72M
380.72M

857,117,993.7611551
857,117,993.7611551

Internet Token praegune turukapitalisatsioon on $ 1.52M -- 24 tunnise kauplemismahuga. INT ringlev varu on 380.72M, mille koguvaru on 857117993.7611551. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.43M.

Internet Token (INT) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Internet Token ja USD hinnamuutus $ -0.000153784750775746.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Internet Token ja USD hinnamuutus $ -0.0000605193.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Internet Token ja USD hinnamuutus $ +0.0011714735.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Internet Token ja USD hinnamuutus $ +0.000705290970054719.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000153784750775746-3.70%
30 päeva$ -0.0000605193-1.51%
60 päeva$ +0.0011714735+29.29%
90 päeva$ +0.000705290970054719+21.41%

Mis on Internet Token (INT)

The Internet Token $INT is a new cryptocurrency with a twist: it integrates a weekly lottery system where holders can win cash prizes. When you buy $INT, you automatically get lottery tickets (Ticket NFTs) for a chance to win a share of the weekly pot, which grows with each buy.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Internet Token (INT) allikas

Ametlik veebisait

Internet Token hinna ennustus (USD)

Kui palju on Internet Token (INT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Internet Token (INT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Internet Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Internet Token hinna ennustust kohe!

INT kohalike valuutade suhtes

Internet Token (INT) tokenoomika

Internet Token (INT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet INT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Internet Token (INT) kohta

Kui palju on Internet Token (INT) tänapäeval väärt?
Reaalajas INT hind USD on 0.00399959 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune INT/USD hind?
Praegune hind INT/USD on $ 0.00399959. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Internet Token turukapitalisatsioon?
INT turukapitalisatsioon on $ 1.52M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on INT ringlev varu?
INT ringlev varu on 380.72M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim INT (ATH) hind?
INT saavutab ATH hinna summas 0.096725 USD.
Mis oli kõigi aegade INT madalaim (ATL) hind?
INT nägi ATL hinda summas 0.00149396 USD.
Milline on INT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine INT kauplemismaht on -- USD.
Kas INT sel aastal kõrgemale ka suundub?
INT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake INT hinna ennustust.
