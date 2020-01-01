Internet Token (INT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Internet Token (INT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Internet Token (INT) teave The Internet Token $INT is a new cryptocurrency with a twist: it integrates a weekly lottery system where holders can win cash prizes. When you buy $INT, you automatically get lottery tickets (Ticket NFTs) for a chance to win a share of the weekly pot, which grows with each buy. Ametlik veebisait: https://theinternettoken.com/ Ostke INT kohe!

Internet Token (INT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Internet Token (INT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.34M $ 1.34M $ 1.34M Koguvaru: $ 857.12M $ 857.12M $ 857.12M Ringlev varu: $ 380.72M $ 380.72M $ 380.72M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.02M $ 3.02M $ 3.02M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.096725 $ 0.096725 $ 0.096725 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00149396 $ 0.00149396 $ 0.00149396 Praegune hind: $ 0.00352861 $ 0.00352861 $ 0.00352861 Lisateave Internet Token (INT) hinna kohta

Internet Token (INT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Internet Token (INT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate INT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: INT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate INT tokeni tokenoomikat, avastage INT tokeni reaalajas hinda!

INT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu INT võiks suunduda? Meie INT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake INT tokeni hinna ennustust kohe!

