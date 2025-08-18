Rohkem infot IBS

IBS hind (IBS)

1 IBS/USD reaalajas hind:

$0.00080045
$0.00080045$0.00080045
-0.10%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
USD
IBS (IBS) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:28:33 (UTC+8)

IBS (IBS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00117365
$ 0.00117365$ 0.00117365

$ 0
$ 0$ 0

+0.26%

-0.11%

-0.81%

-0.81%

IBS (IBS) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul IBS kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. IBSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00117365 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on IBS muutunud +0.26% viimase tunni jooksul, -0.11% 24 tunni vältel -0.81% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

IBS (IBS) – turuteave

$ 3.22M
$ 3.22M$ 3.22M

--
----

$ 16.01M
$ 16.01M$ 16.01M

4.03B
4.03B 4.03B

20,000,000,000.0
20,000,000,000.0 20,000,000,000.0

IBS praegune turukapitalisatsioon on $ 3.22M -- 24 tunnise kauplemismahuga. IBS ringlev varu on 4.03B, mille koguvaru on 20000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 16.01M.

IBS (IBS) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse IBS ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse IBS ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse IBS ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse IBS ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-0.11%
30 päeva$ 0-2.80%
60 päeva$ 0-1.55%
90 päeva$ 0--

Mis on IBS (IBS)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse IBS (IBS) allikas

Ametlik veebisait

IBS hinna ennustus (USD)

Kui palju on IBS (IBS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie IBS (IBS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida IBS nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake IBS hinna ennustust kohe!

IBS kohalike valuutade suhtes

IBS (IBS) tokenoomika

IBS (IBS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet IBS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse IBS (IBS) kohta

Kui palju on IBS (IBS) tänapäeval väärt?
Reaalajas IBS hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune IBS/USD hind?
Praegune hind IBS/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on IBS turukapitalisatsioon?
IBS turukapitalisatsioon on $ 3.22M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on IBS ringlev varu?
IBS ringlev varu on 4.03B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim IBS (ATH) hind?
IBS saavutab ATH hinna summas 0.00117365 USD.
Mis oli kõigi aegade IBS madalaim (ATL) hind?
IBS nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on IBS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine IBS kauplemismaht on -- USD.
Kas IBS sel aastal kõrgemale ka suundub?
IBS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake IBS hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:28:33 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.