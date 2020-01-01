IBS (IBS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi IBS (IBS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

IBS (IBS) teave Ametlik veebisait: https://ibstoken.org/ Valge raamat: https://ibstoken.gitbook.io/ibstoken-whitepaper-v.5.0 Ostke IBS kohe!

IBS (IBS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage IBS (IBS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 3.20M $ 3.20M $ 3.20M Koguvaru: $ 20.00B $ 20.00B $ 20.00B Ringlev varu: $ 4.03B $ 4.03B $ 4.03B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 15.88M $ 15.88M $ 15.88M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00117365 $ 0.00117365 $ 0.00117365 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00079384 $ 0.00079384 $ 0.00079384 Lisateave IBS (IBS) hinna kohta

IBS (IBS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud IBS (IBS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate IBS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: IBS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate IBS tokeni tokenoomikat, avastage IBS tokeni reaalajas hinda!

IBS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu IBS võiks suunduda? Meie IBS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake IBS tokeni hinna ennustust kohe!

