$HEFE is a community-driven, tokenized brand on the Avalanche blockchain that blends the viral appeal of memecoins with real-world utility, financial innovation, and long-term vision. Represented by the iconic walrus, $HEFE goes beyond memes—focusing on sustainability, ecosystem integration, DeFi incentives, and creating lasting value for holders. It’s not just a token—it’s a movement with purpose, culture, and a rapidly growing community committed to reshaping what memecoins can truly represent in Web3.

HEFE hinna ennustus (USD)

Kui palju on HEFE (HEFE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie HEFE (HEFE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida HEFE nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

HEFE kohalike valuutade suhtes

HEFE (HEFE) tokenoomika

HEFE (HEFE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HEFE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse HEFE (HEFE) kohta Kui palju on HEFE (HEFE) tänapäeval väärt? Reaalajas HEFE hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune HEFE/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind HEFE/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on HEFE turukapitalisatsioon? HEFE turukapitalisatsioon on $ 614.78K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on HEFE ringlev varu? HEFE ringlev varu on 640.88M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim HEFE (ATH) hind? HEFE saavutab ATH hinna summas 0.00367726 USD . Mis oli kõigi aegade HEFE madalaim (ATL) hind? HEFE nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on HEFE kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine HEFE kauplemismaht on -- USD . Kas HEFE sel aastal kõrgemale ka suundub? HEFE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HEFE hinna ennustust

