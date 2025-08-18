Rohkem infot HEFE

HEFE hind (HEFE)

1 HEFE/USD reaalajas hind:

$0.00095799
$0.00095799$0.00095799
-1.70%1D
HEFE (HEFE) reaalajas hinnagraafik
HEFE (HEFE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0.00103697
$ 0.00103697$ 0.00103697
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00103697
$ 0.00103697$ 0.00103697

$ 0.00367726
$ 0.00367726$ 0.00367726

$ 0
$ 0$ 0

+0.46%

-1.79%

-4.45%

-4.45%

HEFE (HEFE) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul HEFE kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0.00103697 näitab aktiivset turu volatiivsust. HEFEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00367726 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on HEFE muutunud +0.46% viimase tunni jooksul, -1.79% 24 tunni vältel -4.45% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

HEFE (HEFE) – turuteave

$ 614.78K
$ 614.78K$ 614.78K

--
----

$ 614.78K
$ 614.78K$ 614.78K

640.88M
640.88M 640.88M

640,876,113.5395445
640,876,113.5395445 640,876,113.5395445

HEFE praegune turukapitalisatsioon on $ 614.78K -- 24 tunnise kauplemismahuga. HEFE ringlev varu on 640.88M, mille koguvaru on 640876113.5395445. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 614.78K.

HEFE (HEFE) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse HEFE ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse HEFE ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse HEFE ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse HEFE ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-1.79%
30 päeva$ 0-22.26%
60 päeva$ 0+156.99%
90 päeva$ 0--

Mis on HEFE (HEFE)

$HEFE is a community-driven, tokenized brand on the Avalanche blockchain that blends the viral appeal of memecoins with real-world utility, financial innovation, and long-term vision. Represented by the iconic walrus, $HEFE goes beyond memes—focusing on sustainability, ecosystem integration, DeFi incentives, and creating lasting value for holders. It’s not just a token—it’s a movement with purpose, culture, and a rapidly growing community committed to reshaping what memecoins can truly represent in Web3.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse HEFE (HEFE) allikas

Ametlik veebisait

HEFE hinna ennustus (USD)

Kui palju on HEFE (HEFE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie HEFE (HEFE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida HEFE nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake HEFE hinna ennustust kohe!

HEFE kohalike valuutade suhtes

HEFE (HEFE) tokenoomika

HEFE (HEFE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HEFE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse HEFE (HEFE) kohta

Kui palju on HEFE (HEFE) tänapäeval väärt?
Reaalajas HEFE hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune HEFE/USD hind?
Praegune hind HEFE/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on HEFE turukapitalisatsioon?
HEFE turukapitalisatsioon on $ 614.78K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on HEFE ringlev varu?
HEFE ringlev varu on 640.88M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim HEFE (ATH) hind?
HEFE saavutab ATH hinna summas 0.00367726 USD.
Mis oli kõigi aegade HEFE madalaim (ATL) hind?
HEFE nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on HEFE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine HEFE kauplemismaht on -- USD.
Kas HEFE sel aastal kõrgemale ka suundub?
HEFE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HEFE hinna ennustust.
